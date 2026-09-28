Шесть человек остаются в больницах Ульяновска после атаки БПЛА

Шесть пострадавших остаются в больницах после ударов беспилотников по Ульяновску 25 сентября, сообщил губернатор Ульяновской области Алексей Русских в Telegram. Он уточнил, что всего ранения получили 17 человек.

Большинство пострадавших получили медицинскую помощь амбулаторно, отметил господин Русских. Состояние пациентов, которые остаются в больницах, оценивается как средней степени тяжести. Среди них, по словам губернатора, — несовершеннолетняя девушка. «Динамика самочувствия положительная»,— добавил он.

В ночь на 25 сентября губернатор сообщил о налете БПЛА в Ульяновской области. Он уточнял, что целью атаки было одно из промышленных предприятий региона. Изначально Алексей Русских сообщал, что из 15 пострадавших четверо госпитализированы.