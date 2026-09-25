До 15 выросло число пострадавших при ударе БПЛА по Ульяновску
Число пострадавших при ударе БПЛА по Ульяновску выросло до 15 человек. Среди них — трое подростков. Четыре человека получили осколочные ранения, ушибы и переломы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram.
Из четверых госпитализированных трое пациентов получают помощь в стационаре областного травматологического центра. В их числе 22-летняя девушка и 61-летний мужчина, которые перенесли операции. В отделении кардиологии остается 93-летняя женщина, ее состояние «также не вызывает опасений», добавил господин Русских.
По данным губернатора, еще 11 пострадавшим оказали помощь амбулаторно: обработали раны и наложили повязки. Врачи продолжают оказывать помощь в пункте временного размещения. На месте также работает психологическая служба.
О массированной атаке губернатор сообщил около 05:00 мск. Ее целью стало одно из промышленных предприятий региона, уточнил он. Режим беспилотной опасности в Ульяновской области сняли к 07:25 мск.
Для жителей пострадавших домов развернули два пункта временного размещения. Господин Русских сообщал, что при необходимости могут быть открыты пункты в гостиницах «Октябрьская» и «Венец», а также на базе социальных и реабилитационных учреждений.
В результате атаки беспилотников на Ульяновск были повреждены промышленная и гражданская инфраструктура. В частности, одно из промышленных предприятий региона получило повреждения.
При этом губернатор не уточнил, какое именно предприятие стало целью. Отсутствие этой информации не позволяет дать точную оценку масштаба ущерба его деятельности или более широких последствий для его работы.