До 15 выросло число пострадавших при ударе БПЛА по Ульяновску

Число пострадавших при ударе БПЛА по Ульяновску выросло до 15 человек. Среди них — трое подростков. Четыре человека получили осколочные ранения, ушибы и переломы. Они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор региона Алексей Русских в Telegram.

Из четверых госпитализированных трое пациентов получают помощь в стационаре областного травматологического центра. В их числе 22-летняя девушка и 61-летний мужчина, которые перенесли операции. В отделении кардиологии остается 93-летняя женщина, ее состояние «также не вызывает опасений», добавил господин Русских.

По данным губернатора, еще 11 пострадавшим оказали помощь амбулаторно: обработали раны и наложили повязки. Врачи продолжают оказывать помощь в пункте временного размещения. На месте также работает психологическая служба.

О массированной атаке губернатор сообщил около 05:00 мск. Ее целью стало одно из промышленных предприятий региона, уточнил он. Режим беспилотной опасности в Ульяновской области сняли к 07:25 мск.

Для жителей пострадавших домов развернули два пункта временного размещения. Господин Русских сообщал, что при необходимости могут быть открыты пункты в гостиницах «Октябрьская» и «Венец», а также на базе социальных и реабилитационных учреждений.