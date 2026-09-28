Глава Ижевска прокомментировал торги на новогоднюю елку почти за 20 млн рублей

Глава Ижевска Дмитрий Чистяков прокомментировал торги на изготовление и установку новой новогодней елки. Начальная стоимость контракта составляет 19,5 млн руб. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Моя Удмуртия» вечером 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: проект госконтракта Фото: проект госконтракта

«Мы решили купить новую елку. Старая была приобретена, если не ошибаюсь, в 2019 году. Она классная — для того года. Да она и сейчас очень красивая. Если ее поставить, то настроение новогоднее сразу появится. Там, как помните, украшения в наших национальных орнаментах. Но при постоянном монтаже и демонтаже конструкция устаревает, а хочется чего-то нового. Мы все-таки приняли это дорогое решение, но надо — город заслуживает этого»,— отметил господин Чистяков.

По его словам, новая елка будет на 5 м выше, с эксклюзивным украшением. Ранее «Ъ-Удмуртия» писал, что администрация города объявила торги на покупку 25-метровой елки.