Почти 20 млн рублей направят в Ижевске на 25-метровую елку к Новому году

Администрация Ижевска запустила торги на изготовление и монтаж 25-метровой искусственной ели и комплекта оформления к Новому году. Начальная стоимость контракта — 19,5 млн руб. Соответствующие торги опубликованы на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: проект госконтракта Фото: проект госконтракта

В состав оформления входят игрушки, гирлянды, световая многогранная звезда и т. д. Ветки хвои будут световыми. Помимо ели и оформления в контракте учитывается обустройство светового ограждения.

Конкурс был опубликован 22 сентября. Заявки от участников принимаются до 8 октября, подведение итогов запланировано на 13 октября. Поставить елку должны не позднее 1 декабря.