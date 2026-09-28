Теннисные рейтинги
Рейтинг АТР
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 000 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 9630. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 5060. 4 (4). Бен Шелтон (США) — 4680. 5 (5). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3890. 6 (6). Даниил Медведев (Россия) — 3710. 7 (7). Флавио Коболли (Италия) — 3680. 8 (8). Фрэнсис Тиафо (США) — 3380. 9 (11). Артюр Фис (Франция) — 3150. 10 (9). Алекс де Минаур (Австралия) — 3150. 11 (12). Новак Джокович (Сербия) — 2980. 12 (10). Тейлор Фриц (США) — 2880. 13 (14). Рафаэль Ходар (Испания) — 2659. 14 (15). Якуб Меншик (Чехия) — 2405. 15 (13). Лернер Тьен — 2395. 16 (18). Томми Пол — 2375. 17 (16). Брэндон Накашима (все — США) — 2335. 18 (19). Валантен Вашро (Франция) — 2250. 19 (20). Лучано Дардери (Италия) — 2200. 20 (21). Александр Бублик (Казахстан) — 2185… 24 (25). Андрей Рублев — 2020… 26 (26). Карен Хачанов— 1800… 84 (102). Роман Сафиуллин (все — Россия) — 694.
Рейтинг WTA
1 (1). Елена Рыбакина (Казахстан) — 9901 очко. 2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7810. 3 (3). Джессика Пегула — 7265. 4 (4). Кори Гауфф (обе — США) — 7244. 5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 5841. 6 (6). Линда Носкова (Чехия) — 5328. 7 (7). Элина Свитолина (Украина) — 4809. 8 (8). Каролина Мухова (Чехия) — 4683. 9 (9). Ига Швёнтек (Польша) — 4119. 10 (10). Марта Костюк (Украина) — 4040. 11 (11). Аманда Анисимова (США) — 3363. 12 (12). Белинда Бенчич (Швейцария) — 2925. 13 (13). Ива Йович (США) — 2841. 14 (14). Диана Шнайдер (Россия) — 2588. 15 (15). Виктория Мбоко (Канада) — 2521. 16 (16). Сорана Кырстя (Румыния) — 2464. 17 (17). Наоми Осака (Япония) — 2306. 18 (18). Александра Эала (Филиппины) — 2276. 19 (19). Элизе Мертенс (Бельгия) — 2165. 20 (20). Джасмин Паолини (Италия) — 2122… 22 (21). Анна Калинская — 2043... 28 (27). Екатерина Александрова — 1811… 39 (37). Людмила Самсонова — 1284... 69 (82). Алина Корнеева (все — Россия) — 988.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.