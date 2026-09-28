Липецкие коммунисты добиваются согласования митинга против результатов выборов

Липецкий обком добивается проведения митинга в связи с несогласием с результатами выборов. Об этом «Ъ» рассказал второй секретарь комитета Сергей Токарев.

25 сентября коммунисты подали в администрацию Липецка уведомление о проведении митинга на площади у областного центра культуры на улице Космонавтов, где они традиционного проводят подобные мероприятия. Собрание примерно на 300 человек они планировали провести днем 10 октября. По словам Сергея Токарева сегодня обком получил отказ в согласовании митинга из-за проведения в выбранную коммунистами дату неназванного мероприятия на площади.

«В последнее время это излюбленная тема мэрии Липецка. За прошлый год она не согласовала нам огромное количество мероприятий и постоянно пыталась нас отправить куда подальше. Это нежелание слышать альтернативную точку зрения и вникать в наши требования»,— объяснил Сергей Токарев. Он добавил, что сегодня обком подал в мэрию еще два уведомления, изменив адрес и место проведения митинга. Ответ на них обком пока не получил. В мэрии Липецка пока ситуацию не прокомментировали.

Как рассказывал «Ъ», в нескольких регионах РФ итоги прошедших 18-20 сентября выборов в областные заксобрания не устроили парламентскую оппозицию. Липецкий обком КПРФ, потерявший львиную долю своей фракции в облсовете, назвал голосование сфальсифицированным.

Сергей Толмачев, Воронеж