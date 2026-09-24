Местами протестно

В отличие от результатов думской кампании, которые парламентская оппозиция единодушно признала, итоги выборов в региональные заксобрания устроили далеко не всех. Липецкий обком КПРФ, потерявший львиную долю своей фракции, назвал голосование сфальсифицированным, а лидер «Справедливой России» в Орловской области в знак протеста и вовсе отказался от мандата. Однако вряд ли руководство позволит местным ячейкам всерьез раскачивать ситуацию, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

Липецкий обком КПРФ после объявления результатов выборов в областной совет (см. “Ъ” от 22 сентября) назвал их нечестными, сфальсифицированными и не отражающими реальное волеизъявление жителей. Коммунисты заявили о многочисленных нарушениях в ходе кампании, включая махинации при подсчете голосов и принуждение бюджетников, а также потребовали отменить электронное голосование и вернуть традиционный — однодневный — формат выборов.

По результатам подсчета голосов КПРФ получила в липецком парламенте всего четыре кресла, тогда как пять лет назад сумела завоевать сразу пятнадцать. Дело в том, что в новом созыве сократилось число «списочных» мандатов — с 14 до 9, и коммунистам, несмотря на практически неизменный уровень поддержки со стороны избирателей (18% против 20%), досталось только два из них (было три). Кроме того, Компартия одержала победу всего в двух одномандатных округах (было 12). Фракция «Единой России» (ЕР), напротив, выросла с 23 до 28 депутатов.

Второй секретарь обкома Сергей Токарев сказал “Ъ”, что член избиркома Липецкой области от КПРФ с правом решающего голоса выразил особое мнение к итоговому протоколу подсчета голосов, указав на нарушения.

«По всем фактам пока собирается и анализируется информация. В случае необходимости будем думать дальше о процессуальных шагах»,— подчеркнул он.

В соседней Орловской области, которой руководит коммунист Андрей Клычков, с результатами выборов в региональный парламент не согласилась уже «Справедливая Россия» (СР). По результатам подсчета голосов ее фракция сократилась не так драматично — с шести до пяти человек, однако руководитель ячейки Руслан Перелыгин все равно заявил, что в ходе голосования против СР работал «весь административный ресурс». По его словам, наблюдатели от партии фиксировали появление в списках избирателей умерших людей, а также пресекли попытку фальсификации в ходе надомного голосования.

«Убежден, что при таком подходе к проведению выборов областной парламент ждет не развитие, а деградация. В большинстве своем созыв будет бесхребетным»,— написал господин Перелыгин в Telegram, добавив, что в знак протеста решил отказаться от мандата, который должен был получить как лидер партсписка.

Эсер пояснил “Ъ”, что продолжит «работать в партии и помогать людям».

Отдельные представители оппозиции в регионах выступили с критикой и федеральной кампании. Например, депутат Народного хурала (парламента) Бурятии от КПРФ Баир Цыренов уведомил мэрию Улан-Удэ о проведении 25 сентября митинга «против узурпации власти». Первый секретарь рескома ЛКСМ в Коми Вячеслав Кочев анонсировал на тот же день акцию в гайд-парке Сыктывкара. А руководитель фракции КПРФ в заксобрании Ямало-Ненецкого автономного округа Елена Кукушкина на заседании 24 сентября заявила, что для борьбы с коммунистами использовались «самые грязные методы». Спикер от ЕР Сергей Ямкин парировал, что «самой грязной партией» является КПРФ: «Ни одни выборы не пропускает, чтобы где-то не намусорить».

Политолог Александр Немцев не видит в отдельных выступлениях на местах оснований для политического кризиса в регионах. «Многие не готовы отказаться от тех позиций, которые занимали ранее. Проще и понятнее обвинить во всем систему и сказать, что она несправедлива. Это обычные манипуляции и часть местных политических игр»,— объясняет эксперт. По его мнению, федеральные партийные лидеры, которые признали результаты выборов, найдут слова для успокоения своих ячеек.

Сергей Толмачев, Воронеж; Влад Никифоров, Иркутск; Василий Алексеев, Екатеринбург; Андрей Иванов, Сыктывкар