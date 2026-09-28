Замглавы российского МИД Дмитрий Любинский назвал небеспочвенными «вбросы» о том, что Германия может создать ядерное оружие в сжатые сроки. По его словам, ключевые академические центры страны проводят научно-исследовательские работы с такой наклонностью.

«Речь идет о подтвержденных фактах. С учетом богатого германского милитаристского прошлого и непомерных амбиций правящей верхушки, вознамерившейся, а как подчеркивает канцлер (ФРГ Фридрих. - “Ъ”) Мерц, вознамерившейся вновь превратить Бундесвер в сильнейшую армию Европы, подобные ядерные поползновения вызывают определенную степень тревоги, причем отнюдь не только у нас», — сказал господин Любинский на круглом столе в Институте Европы РАН (цитата по ТАСС).

Служба внешней разведки России 20 июля сообщила, что одна из ключевых стран НАТО обеспокоена активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. Берлин может за 1–3 месяца самостоятельно получить необходимое количество материала и за год сконструировать работоспособное ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний, отмечали там.