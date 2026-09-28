В МИД РФ назвали небеспочвенными «вбросы» о создании Германией ядерного оружия
Замглавы российского МИД Дмитрий Любинский назвал небеспочвенными «вбросы» о том, что Германия может создать ядерное оружие в сжатые сроки. По его словам, ключевые академические центры страны проводят научно-исследовательские работы с такой наклонностью.
«Речь идет о подтвержденных фактах. С учетом богатого германского милитаристского прошлого и непомерных амбиций правящей верхушки, вознамерившейся, а как подчеркивает канцлер (ФРГ Фридрих. - “Ъ”) Мерц, вознамерившейся вновь превратить Бундесвер в сильнейшую армию Европы, подобные ядерные поползновения вызывают определенную степень тревоги, причем отнюдь не только у нас», — сказал господин Любинский на круглом столе в Институте Европы РАН (цитата по ТАСС).
Служба внешней разведки России 20 июля сообщила, что одна из ключевых стран НАТО обеспокоена активно ведущимися в Германии научно-исследовательскими работами, имеющими ядерно-оружейную направленность. Берлин может за 1–3 месяца самостоятельно получить необходимое количество материала и за год сконструировать работоспособное ядерное взрывное устройство без проведения натурных испытаний, отмечали там.
В июле 2026 года Служба внешней разведки России (СВР) связывала обеспокоенность вокруг Германии с исследованиями в области специального материаловедения, физики ударных волн, ядерной и нейтронной физики. В этих работах, по данным ведомства, участвуют 30 немецких университетов и ведущие военно-промышленные концерны, включая Rheinmetall AG, Diehl Stiftung GmbH, KNDS Group и Umarex GmbH.
Такая научно-промышленная база может быть связана с отдельными технологиями, необходимыми для ядерного проекта, но сама по себе не означает наличия готового оружия. В марте 2024 года сообщалось, что у Германии нет инфраструктуры и опыта для его создания или развертывания. Существенным ограничением остаются и международно-правовые обязательства: Германия подписала Договор о нераспространении ядерного оружия и обязалась его не приобретать, а в марте 2024 года указывалось, что ей запрещено производить, иметь или распоряжаться им.
Обсуждавшееся в 2026 году сотрудничество с Францией в области европейского ядерного сдерживания канцлер ФРГ рассматривал как часть совместного использования ядерного оружия в рамках НАТО. В марте 2026 года Франция и Германия объявили о расширении такого сотрудничества, которое предполагает участие ФРГ в ядерных учениях Франции. При этом в мае 2026 года сообщалось, что возможная поддержка французских учений со стороны бундесвера описывалась как не связанная с ядерным оружием напрямую.