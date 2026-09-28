Британская фермерша сорвала атаку на авиабазу Фэрфорд

В Великобритании заявили о предотвращении теракта на военной авиабазе Фэрфорд в графстве Глостершир. Полиция задержала пятерых подозреваемых, их мотивы пока неизвестны. По основной версии британских властей, злоумышленники действовали под управлением иностранного государства. Предполагается, что речь идет об Иране, поскольку именно на авиабазе Фэрфорд базируются американские бомбардировщики, наносящие удары по Исламской Республике.

Инцидент произошел в ночь на 27 сентября. Местная фермерша по дороге домой заметила, что три белых минивэна перекрыли дорогу к авиабазе Фэрфорд. Рядом с машинами были люди в темной одежде, в масках и капюшонах. Женщина заподозрила неладное и вызвала полицию. Приехавшие на место вооруженные сотрудники задержали пятерых мужчин. В фургонах была обнаружена взрывчатка. Вблизи базы развернулась масштабная полицейская операция, в ходе которой были задействованы роботы-саперы.

Жители ближайших 85 домов были эвакуированы, а на самой авиабазе введен максимальный уровень угрозы. Повышенные меры безопасности ввели и на других военных объектах.

Следствие возглавил контртеррористический отдел полиции, задержанных подозревают в подготовке к теракту. Его предотвращение изначально выглядело как счастливая случайность, министр обороны Великобритании Уэс Стритинг отверг такую версию и указал, что бдительная фермерша обладает лишь «частичной картиной» происходящего. Также он предположил, что британские военные базы могут стать целью для «поддерживаемых государством субъектов», стремящихся причинить вред его стране.

Подробнее — в материале «Ъ» «Фермерша против террористов»