Поддержанная Трампом-младшим компания инвестировала в производителя БПЛА

Американский производитель беспилотников Unusual Machines и неназванная компания по управлению активами инвестировали $10 млн в канадского производителя БПЛА Draganfly. Об этом написало Reuters. Компании вложат по $5 млн. Акционер и член консультативного совета Unusual Machines — Дональд Трамп-младший.

Draganfly разрабатывает как коммерческие, так и военные беспилотники. В частности, как сообщает Reuters, компания поставляла свои БПЛА на Украину, где они «использовались для картографических, гуманитарных и других миссий».

Сыновья президента США Дональда Трампа — Дональд Трамп-младший и Эрик Трамп — не впервые инвестируют в производителей беспилотников. Ранее они вкладывались в израильские компании этого сектора XTEND и Powerus.

Яна Рождественская