Сыновья Трампа вложились в новую компанию по производству беспилотников

Сыновья президента США Дональда Трампа Эрик и Дональд-младший поддержат инвестициями компанию Autonomous Power Corporation (Powerus), которая разрабатывает автономные системы беспилотников для военного и коммерческого использования. Об этом сообщает Financial Times.

Powerus объявила о подготовке слияния с группой гольф-клубов Aureus Greenway Holdings (AGH), среди акционеров которой есть инвестиционная структура семьи президента. Если сделка состоится, новое предприятие будет торговаться на бирже NASDAQ. Также еще одним инвестором является компания Unusual Machines — производитель беспилотников, в которой Дональд Трамп-младший входит в состав консультативного совета.

Powerus была создана в 2025 году при участии бывших ветеранов частей войск специального назначения. Ее подразделения Kaizen Aerospace, Tandem Defense и Agile Autonomy разрабатывают и производят беспилотники, способные перевозить грузы весом до 675 кг, тактические оборонные платформы и системы морского наблюдения. В числе своих клиентов Powerus указывает Министерство обороны США.

Алена Миклашевская