Верховный суд решит, как исполнять антиисковые запреты по «закону Лугового»

В экономколлегию Верховного суда (ВС) РФ передан спор латвийского PNB Banka с его бывшим членом правления Алексеем Кутявиным, который является гражданином РФ. ВС предстоит решить, как нужно исполнять запрет судиться за рубежом, если спор перенесен в российский суд.

Банкротящийся банк в лице его конкурсного управляющего требует взыскать с господина Кутявина убытки. Его иск изначально был подан в латвийский суд, но по ходатайству ответчика спор перенесли в российскую юрисдикцию, а банку запретили продолжать разбирательство за рубежом (наложили антиисковый запрет по «закону Лугового»). Обоснованием было то, что россиянам из-за санкционных и визовых ограничений сложно полноценно защищать свои интересы в иностранном суде. Аналогичная судьба сложилась и у второго иска банка к другому члену правления — россиянину Сергею Горащенко. Это дело тоже передали в российский суд.

В рамках исполнения антиискового запрета PNB Banka попросил латвийский суд оставить его требования к Сергею Горащенко и Алексею Кутявину без рассмотрения, что и было сделано. Но российские суды по-разному оценили такие действия банка. В деле с Сергеем Горащенко Арбитражный суд Москвы решил, что банк должен был прямо отказаться от иска в Латвии, чтобы спор там нельзя было позднее возобновить. Это решение устояло в вышестоящих инстанциях. Но в деле Алексея Кутявина Арбитражный суд Кировской области счел достаточным оставление иска без рассмотрения и признал антиисковый запрет исполненным со стороны банка.

Господин Кутявин обжаловал это решение, указывая на остающуюся у банка возможность снова подать к нему аналогичный иск. Апелляция и окружная кассация отклонили его жалобы. Первая попытка добиться передачи дела в экономколлегию ВС не увенчалась успехом, но вторая жалоба, уже в адрес зампредседателя ВС, привлекла внимание высшей инстанции. 24 сентября спор передали в экономколлегию ВС, которая определит единый подход к исполнению антиисковых запретов.

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Вся власть — запретам»

Анна Занина