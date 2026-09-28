Власти Татарстана прокомментировали санкции ЕС в отношении Минниханова
Правительство Татарстана рассматривает включение главы республики Рустама Минниханова в санкционный список ЕС как провокацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Татарстана. ЕС считает господина Минниханова причастным к «насильственным перемещениям украинских детей».
Власти Татарстана заявили, что Евросоюз «цинично использует детей в политических целях». Там отметили, что «в нынешней ситуации может быть много причин» для санкций против республики. «Однако именно формулировка “принудительная депортация детей” является бесстыдной попыткой Запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», — считают в пресс-службе.
ЕС ввел санкции в отношении 10 физлиц и 17 организаций, которых счел причастными к «систематической незаконной депортации и насильственным перемещениям украинских детей», в том числе с целью «принудительного усыновления и перевоспитания». Под ограничения попали в том числе детские спортивные лагеря в России и Северной Корее.
Для Рустама Минниханова санкции ЕС означают запрет на въезд в страны Евросоюза и транзит через их территорию. Его активы в ЕС могут быть заморожены, а гражданам и компаниям Евросоюза запрещено предоставлять ему финансирование. Заморозка применяется к счетам, если они есть в странах ЕС.
В июне 2023 года Евросоюз уже связывал санкционные меры с работой лагерей в Татарстане, принимавших группы детей из Украины. Тогда ЕС указывал, что региональные чиновники Ринат Садыков и Лейла Фазлеева занимались планированием, составлением бюджета и надзором за этими лагерями.