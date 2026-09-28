Власти Татарстана прокомментировали санкции ЕС в отношении Минниханова

Правительство Татарстана рассматривает включение главы республики Рустама Минниханова в санкционный список ЕС как провокацию. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы Татарстана. ЕС считает господина Минниханова причастным к «насильственным перемещениям украинских детей».

Власти Татарстана заявили, что Евросоюз «цинично использует детей в политических целях». Там отметили, что «в нынешней ситуации может быть много причин» для санкций против республики. «Однако именно формулировка “принудительная депортация детей” является бесстыдной попыткой Запада опорочить духовно-нравственные ценности России, направленные на защиту и заботу о детях», — считают в пресс-службе.

ЕС ввел санкции в отношении 10 физлиц и 17 организаций, которых счел причастными к «систематической незаконной депортации и насильственным перемещениям украинских детей», в том числе с целью «принудительного усыновления и перевоспитания». Под ограничения попали в том числе детские спортивные лагеря в России и Северной Корее.