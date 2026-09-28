ЕС ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова
Евросоюз (ЕС) ввел санкции против 10 российских физлиц и 17 организаций. Их считают причастными к «систематической незаконной депортации и насильственным перемещениям украинских детей», в том числе с целью «принудительного усыновления и перевоспитания». Под санкции попал глава Татарстана Рустам Минниханов, а также детские спортивные лагеря, в том числе в КНДР.
Глава Татарстана Рустам Минниханов
Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ
Физлицам, на которые распространяются санкции, запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории европейских стран будут заморожены. В санкционный список включили:
- глава Татарстана Рустам Минниханов;
- Ренард Кутковский — заместитель мэра Ялты;
- Александр Калягин — министр образования Запорожской области;
- Олег Трофимов — министр образования ДНР;
- Максим Швец — министр спорта и туризма ДНР;
- Светлана Беспалова — замминистра образования, науки и молодежи Крыма;
- Ирина Кравченко — уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области;
- Олег Сладкевич — зампред партии «Единая Россия» в Горловском городском совете в ДНР, директор школы № 42 в Горловке;
- Али Чомаев — основатель детского лагеря «Адель» на Домбае;
- Анна Молчанова — председатель севастопольского отделения «Движения Первых».
Помимо этого ограничения затронули комитет по туризму Москвы, московский Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Преображенский оборонно-спортивный центр в Москве, спортивно-оздоровительный комплекс «Ромашка» и детский оздоровительный комплекс «Спутник» в Ростовской области, детские лагеря «АРТ-КВЕСТ» и «Радуга» в Крыму, центр образования «Солнечный берег» в Дагестане, детский курорт «Вита» в Анапе, детский оздоровительный комплекс «Сигнал» в Геленджике, детский центр «Бригантина» в Чебоксарах, всероссийский детский центр «Океан» в Приморском крае, ростовские детские центры «Мир» и «Котлостроитель», а также занимающиеся организацией детского отдыха ООО «Лето» и ООО «Отдых-71» и лагерь Сондовон в КНДР.
В санкционной практике ЕС основанием для включения чиновников по этому досье может быть не только непосредственное перемещение детей, но и ответственность за реализацию соответствующих действий и политики. В июне 2023 года такую формулировку применяли к российскому губернатору, которому вменяли ответственность за депортацию украинских детей для последующего усыновления российскими семьями. В феврале 2024 года ЕС также включал физических и юридических лиц, которых связывал с принудительным перемещением, депортацией и военной идеологической обработкой детей.
Для организаций санкции перекрывают не только прямое финансирование: запрещены сделки, кредитование, предоставление гарантий и денежные возмещения, а также косвенное предоставление средств и экономических ресурсов. Активы самих организаций и подконтрольных им структур подлежат заморозке. В июне 2024 года ЕС отдельно обосновывал включение детского центра «Артек» тем, что тот, по утверждению Еврокомиссии, оказывал материальную поддержку действиям, угрожающим территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.