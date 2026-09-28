ЕС ввел санкции против главы Татарстана Рустама Минниханова

Евросоюз (ЕС) ввел санкции против 10 российских физлиц и 17 организаций. Их считают причастными к «систематической незаконной депортации и насильственным перемещениям украинских детей», в том числе с целью «принудительного усыновления и перевоспитания». Под санкции попал глава Татарстана Рустам Минниханов, а также детские спортивные лагеря, в том числе в КНДР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ Глава Татарстана Рустам Минниханов

Фото: Артемий Шуматов / Коммерсантъ

Физлицам, на которые распространяются санкции, запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории европейских стран будут заморожены. В санкционный список включили:

глава Татарстана Рустам Минниханов;

Ренард Кутковский — заместитель мэра Ялты;

Александр Калягин — министр образования Запорожской области;

Олег Трофимов — министр образования ДНР;

Максим Швец — министр спорта и туризма ДНР;

Светлана Беспалова — замминистра образования, науки и молодежи Крыма;

Ирина Кравченко — уполномоченный по правам ребенка в Херсонской области;

Олег Сладкевич — зампред партии «Единая Россия» в Горловском городском совете в ДНР, директор школы № 42 в Горловке;

Али Чомаев — основатель детского лагеря «Адель» на Домбае;

Анна Молчанова — председатель севастопольского отделения «Движения Первых».

Помимо этого ограничения затронули комитет по туризму Москвы, московский Центр изучения и сетевого мониторинга молодежной среды, Преображенский оборонно-спортивный центр в Москве, спортивно-оздоровительный комплекс «Ромашка» и детский оздоровительный комплекс «Спутник» в Ростовской области, детские лагеря «АРТ-КВЕСТ» и «Радуга» в Крыму, центр образования «Солнечный берег» в Дагестане, детский курорт «Вита» в Анапе, детский оздоровительный комплекс «Сигнал» в Геленджике, детский центр «Бригантина» в Чебоксарах, всероссийский детский центр «Океан» в Приморском крае, ростовские детские центры «Мир» и «Котлостроитель», а также занимающиеся организацией детского отдыха ООО «Лето» и ООО «Отдых-71» и лагерь Сондовон в КНДР.