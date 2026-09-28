Верховный суд не одобрил стомиллионный гонорар адвокатам банкротившейся компании

Верховный суд РФ (ВС) счел завышенным ценник на услуги адвокатского бюро (АБ), нанятого компанией для оспаривания налоговых претензий в преддверии ее банкротства. По условиям договора с ООО «Годовалов» (входило в сеть «Аптека от склада»), заключенного в феврале 2023 года, АБ «Такс Комплаенс» должно было получить 100 млн руб. Фактически юристам перечислили 41,18 млн руб., а в декабре 2023 года в отношении ООО возбудили банкротное дело. Налоговый спор компании адвокаты сначала выиграли, но после возврата дела на новое рассмотрение победу одержали налоговики.

В рамках банкротства ООО его конкурсный управляющий решил оспорить сделку с бюро как неравноценную. Арбитражный суд Москвы отклонил иск, опираясь на внесудебное заключение специалиста экспертной группы Veta, оценившего рыночную стоимость оказанных услуг в 43,9 млн руб. Однако апелляция отметила, что исследование той же Veta за 2022 год показывало среднюю стоимость сопровождения налогового спора в трех судебных инстанциях юрфирмами из той же категории в 5,68 млн руб. Из-за этого суд назначил судебную экспертизу в другой организации, которая определила рыночную стоимость юруслуг в 6,36 млн руб., а оставшуюся сумму отнесла к «гонорару успеха». В итоге апелляция взыскала с бюро переплату — 34,8 млн руб.

Позже окружная кассация отменила это решение, признав судебную экспертизу недопустимым доказательством из-за ненадлежащего предупреждения эксперта об уголовной ответственности за дачу заведомо ложного заключения. Кроме того, по мнению кассации, эксперт использовал устаревшие данные. По жалобе управляющего спор передали в экономколлегию ВС. Коллегия сочла достаточным то, что эксперт на первой странице заключения подписался, что предупрежден об уголовной ответственности. Использование данных Veta за 2022 год ВС тоже счел обоснованным, так как договор с АБ заключен в начале 2023-го. В результате коллегия поддержала решение апелляции о взыскании с «Такс Комплаенс» 34,8 млн руб. в конкурсную массу предприятия-банкрота.

Подробнее — в материале “Ъ” «Вопрос неадвокатной цены».

Ян Назаренко