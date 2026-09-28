Донецким трубам потребовалась дипломатия

Как стало известно “Ъ”, защита фигурантов уголовного дела о хищении более 500 млн руб., выделенных Минобороны на госконтракт по строительству водовода из Ростова-на-Дону в Донецк, отправила запрос в МИД РФ об оказании правовой помощи. Адвокаты хотят вызвать в суд в качестве свидетелей представителей китайских заводов, поставлявших арматуру для водовода, чтобы они подтвердили ее качество.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

В МИД РФ направлен адвокатский запрос о помощи в контактах с представителями КНР. Он касается уголовного дела гендиректора ООО ПП «Интерарм» Владимира Куранова, его заместителя Вилена Даллари, а также представителя компании-подрядчика, столичного ООО НЭСТ. В зависимости от ролей им вменяют в вину особо крупное мошенничество, а также дачу взятки (ч. 4 ст. 159 и ст. 291 УК РФ).

По данным следствия, в 2022 году на основании указа президента России было принято решение об организации альтернативной системы поставки воды из Ростова-на-Дону в Донецк. Ответственной за прокладку водовода Минобороны назначило Военно-строительную компанию (ВСК).

Как уже рассказывал “Ъ”, по версии Главного военного следственного управления Следственного комитета РФ (ГВСУ СКР), в рамках госконтракта на строительство водовода Дон—Донбасс ВСК заключила с ООО НЭСТ договор поставки водопроводных кранов на 533 млн руб. НЭСТ привлекло субподрядчиком «Интерарм», чьи руководители Владимир Куранов и Вилен Даллари, по версии следствия, искусственно завысили стоимость работ и сэкономили на качестве металла, поставив продукцию, не соответствовавшую техническим условиям. После монтажа появились прорывы и протечки. Ущерб был оценен в полную стоимость контракта.

В своем запросе адвокат господина Даллари Олег Клименко просит разъяснить, как обеспечить участие китайских представителей в судебном заседании. Если поставщики откажутся от явки, защита сможет использовать их письменные ответы, но допрос представителей КНР в суде был бы предпочтительнее.

Адвокаты хотят получить от заводов-изготовителей официальные документы, подтверждающие, что их продукция была выпущена из высокопрочного чугуна, соответствующая маркировка «GGG 50» нанесена правомерно, а также что изделия соответствуют проектной документации. Никаких оснований не доверять поставщикам у фигурантов не было.

В случае если российский суд вынесет обвинительный приговор и удовлетворит иск на 517 млн руб., защита может попытаться переложить эту сумму на китайских поставщиков. Но для этого нужно понять, в каком порядке предъявлять требования: в российском или китайском суде или в международном коммерческом арбитраже, если это предусмотрено контрактами. Отдельный вопрос — признание и исполнение российского судебного решения в КНР. Между странами действует договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам, но его применение требует разъяснений.

«В деле есть документы, подтверждающие качество продукции, а также фото соответствующей маркировки, нанесенной заводом-изготовителем. Если они не убедили руководство ГВСУ СКР и Главной военной прокуратуры, которая утвердила обвинительное заключение, пусть их попробуют убедить китайские представители»,— отметил защитник в разговоре с “Ъ”.

Уголовное дело направлено в Главную военную прокуратуру для рассмотрения по существу в Ворошиловский райсуд Ростова-на-Дону. Защита это решение обжаловала. Адвокат Клименко отметил, что наиболее тяжкое преступление (дача взятки) совершено в Москве, все свидетели также находятся в столице.

Протечки на водоводе защита объясняет некачественным монтажом, которым занималась другая компания, а не дефектами кранов.

«Тонны металла буквально висели в воздухе! Об этом факте в материалах уголовного дела есть свидетельские показания»,— сказал адвокат. По его словам, не были установлены необходимые опоры, а гидроудары периодически выбивали краны. Сейчас, по данным защиты, протечки устранены, а вода в Донецк поступает исправно.

Между тем, по данным “Ъ”, 15 июля Тверской райсуд столицы назначил одному из фигурантов этого дела — экс-гендиректору ООО «Нацсахарпром» Сергею Ломакину — четыре года колонии. Ему вменяли в вину особо крупное мошенничество. По версии следствия, Сергей Ломакин взял у одного из сотрудников НЭСТ 16 млн руб., обещая передать их в ВСК за помощь с заключением договоров, однако деньги просто присвоил. После задержания он признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, в рамках которого дал показания на других фигурантов.

Ефим Брянцев