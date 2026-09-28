Bloomberg: саудовский нефтепровод восстановил работу после атаки БПЛА

Госкомпания Saudi Aramco возобновила экспорт нефти по нефтепроводу «Восток — Запад», который проходит через всю Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. 11 сентября нефтепровод приостановил работу после атаки БПЛА.

На прошлой неделе Saudi Aramco проводила испытания нефтепровода «Восток-Запад» и повышала давление в нем, чтобы возобновить значительные объемы поставок к выходным. Так Саудовская Аравия сможет вернуть доступ к альтернативному экспортному маршруту, который она использовала во время войны с Ираном, добавляет Bloomberg.

Источники агентства уточняли, что полное восстановление поставок может занять около шести недель. Компания и министерство энергетики Саудовской Аравии официально сообщение не подтверждали.

Нефтепровод «Восток — Запад» позволяет Саудовской Аравии экспортировать ту нефть, которую королевство не может транспортировать через Ормузский пролив, заблокированный из-за конфликта Ирана и США. Участок нефтепровода был атакован 10 сентября в районе Медины и Эр-Рияда. На следующий день минэнерго королевства сообщило о приостановке его работы.

МИД Саудовской Аравии заявил, что атака была проведена с территории Ирака. Багдад осудил атаку, а премьер Ирака Али аз-Зейди приказал срочно расследовать обстоятельства инцидента и найти виновных.