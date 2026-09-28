Bloomberg: саудовский нефтепровод восстановил работу после атаки БПЛА
Saudi Aramco возобновила экспорт нефти по нефтепроводу «Восток — Запад»
Госкомпания Saudi Aramco возобновила экспорт нефти по нефтепроводу «Восток — Запад», который проходит через всю Саудовскую Аравию, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. 11 сентября нефтепровод приостановил работу после атаки БПЛА.
На прошлой неделе Saudi Aramco проводила испытания нефтепровода «Восток-Запад» и повышала давление в нем, чтобы возобновить значительные объемы поставок к выходным. Так Саудовская Аравия сможет вернуть доступ к альтернативному экспортному маршруту, который она использовала во время войны с Ираном, добавляет Bloomberg.
Источники агентства уточняли, что полное восстановление поставок может занять около шести недель. Компания и министерство энергетики Саудовской Аравии официально сообщение не подтверждали.
Нефтепровод «Восток — Запад» позволяет Саудовской Аравии экспортировать ту нефть, которую королевство не может транспортировать через Ормузский пролив, заблокированный из-за конфликта Ирана и США. Участок нефтепровода был атакован 10 сентября в районе Медины и Эр-Рияда. На следующий день минэнерго королевства сообщило о приостановке его работы.
МИД Саудовской Аравии заявил, что атака была проведена с территории Ирака. Багдад осудил атаку, а премьер Ирака Али аз-Зейди приказал срочно расследовать обстоятельства инцидента и найти виновных.
Нефтепровод «Восток — Запад» связывает нефтеперерабатывающий центр Абкайк с портом Янбу на Красном море и рассчитан на перекачку до 5 млн баррелей в сутки. До повреждения по нему транзитировалось примерно 4 млн баррелей в сутки, поэтому восстановление маршрута возвращает Саудовской Аравии значительную часть возможности отправлять нефть на мировой рынок, минуя Ормузский пролив.
Этот маршрут не устраняет зависимость экспорта от ограниченной инфраструктуры. По данным на 13 сентября, запасов в Янбу для поддержания экспорта оставалось примерно на пять—семь дней, а действующие нефтепроводы Саудовской Аравии и ОАЭ общей мощностью около 6,5 млн баррелей в сутки не способны полностью удовлетворить спрос. Поэтому до полного восстановления работы трубопровода сохраняется риск перебоев в поставках через Красное море.