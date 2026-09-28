AP: тайный визит Нетаньяху в ОАЭ связан с предупреждениями об атаке 7 октября

На тайной встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху просил того опровергнуть информацию о том, что ОАЭ предупреждали Израиль о готовящемся нападении «Хамаса» в ноябре 2023 года. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на двух человек, знакомых с деталями встречи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Brendan McDermid / Reuters Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Фото: Brendan McDermid / Reuters

Премьер-министр Израиля совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Первым о поездке рассказал израильский телеканал Kan, но причины поездки были до сих пор неизвестны.

По информации AP, встреча продолжалась около часа и просьба премьер-министра была единственной темой обсуждения.

Скандал вокруг предупреждения лидера ОАЭ случился после публикации газеты «Гаарец», в которой та утверждала, что, получив от шейха бен Зайда информацию о готовящемся нападении боевиков, господин Нетаньяху не стал передавать эту информацию спецслужбам. Премьер-министр отверг эти обвинения и пообещал подать на газету в суд. Представители ОАЭ никак не комментировали публикацию.

По информации The Wall Street Journal, власти Египта трижды предупреждали господина Нетаньяху о предстоящем нападении, однако он эти предупреждения проигнорировал.

Андрей Келекеев