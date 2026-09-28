AP: тайный визит Нетаньяху в ОАЭ связан с предупреждениями об атаке 7 октября
На тайной встрече с президентом Объединенных Арабских Эмиратов израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху просил того опровергнуть информацию о том, что ОАЭ предупреждали Израиль о готовящемся нападении «Хамаса» в ноябре 2023 года. Об этом сообщило агентство AP со ссылкой на двух человек, знакомых с деталями встречи.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху
Фото: Brendan McDermid / Reuters
Премьер-министр Израиля совершил тайный визит в Объединенные Арабские Эмираты, где встретился с президентом страны шейхом Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Первым о поездке рассказал израильский телеканал Kan, но причины поездки были до сих пор неизвестны.
По информации AP, встреча продолжалась около часа и просьба премьер-министра была единственной темой обсуждения.
Скандал вокруг предупреждения лидера ОАЭ случился после публикации газеты «Гаарец», в которой та утверждала, что, получив от шейха бен Зайда информацию о готовящемся нападении боевиков, господин Нетаньяху не стал передавать эту информацию спецслужбам. Премьер-министр отверг эти обвинения и пообещал подать на газету в суд. Представители ОАЭ никак не комментировали публикацию.
По информации The Wall Street Journal, власти Египта трижды предупреждали господина Нетаньяху о предстоящем нападении, однако он эти предупреждения проигнорировал.
Смысл спора вокруг предупреждения о нападении 7 октября заключается в том, дошла ли информация до политического руководства по официальному каналу. Обычно такие переговоры премьер-министра Израиля с президентом ОАЭ проходят через представителя Эмиратов со специальным шифровальным аппаратом и документируются. Однако проверка канцелярии не обнаружила ни записи разговора между Биньямином Нетаньяху и Мухаммедом бен Зайедом, ни входа такого представителя.
При этом израильские военные и разведывательные структуры располагали подробными сведениями о плане атаки Хамас более чем за год до 7 октября. Израильские представители сочли этот сценарий слишком сложным и амбициозным для реализации, поэтому наличие информации не привело к признанию угрозы реальной.
Израильская комиссия описывала произошедшее как результат не отсутствия данных, а накопления большого массива разведывательной информации, которому не дали профессиональной и качественной оценки. Между тем ОАЭ и Израиль поддерживают прямые каналы связи и, при необходимости, обмениваются разведывательной информацией, что делает вопрос о маршруте конкретного предупреждения отдельным от вопроса о способности израильских служб правильно его интерпретировать.