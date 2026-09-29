Сегодня исполняется 58 лет президенту и генеральному директору АвтоВАЗа Максиму Соколову

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Фото: Пресс-служба компании «АВТОВАЗ» Максим Соколов

Фото: Пресс-служба компании «АВТОВАЗ»

Его поздравляет президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский:

— Максим Юрьевич, рад поздравить с днем рождения коллегу и соратника, с которым мы знакомы уже четверть века. Иногда дороги нашей жизни и работы сближались, как в Смольном. Иногда расстояния удлинялись, но мы всегда поддерживали связь и рады встречам. Мы каждый в своей отрасли преодолевали испытания, срочно решали задачи импортозамещения и выхода на технологический суверенитет. И на этом пути нашли точки соприкосновения — в разработке отечественной цифровой платформы для автомобилей. Впереди еще много профессиональных вызовов, поэтому нужны крепкое здоровье, надежная команда, поддержка близких и, конечно, удача. Желаю и дальше уверенно держать в руках руль флагмана российского автомобилестроения!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»