Количество издателей видеоигр увеличилось на 59,2% за год

Число компаний и ИП, специализирующихся на создании видеоигр, за январь—август выросло на 59,2%. Участники рынка объемом 208 млрд руб. отмечают, что порог входа в разработку снизился за счет массового распространения нейросетей. Это, а также наличие юрлица как условие получения господдержки способствует росту числа новых издателей, полагают эксперты.

По итогам восьми месяцев 2026 года в России были зарегистрированы 121 компания и индивидуальный предприниматель, специализирующиеся на издании компьютерных игр, следует из данных Rusprofile. Это на 59,2% больше, чем в январе—августе прошлого года: в этот период зарегистрировано 76 субъектов бизнеса. Сейчас действующими из 121 новой компании являются 111. В исследовании представлены компании с основным ОКВЭД: 58.21 «Издание компьютерных игр». Всего в России зарегистрировано 544 действующих игровых издателей, отмечает представитель Rusprofile. Из них 72% имеют правовую форму ИП, «также около десяти компаний в сфере издания компьютерных игр сейчас находятся в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства».

В целом динамика регистраций игровых издателей в 2019–2025 годах была нестабильной. Спад числа регистраций наблюдался в 2020 году (снижение на 9,5% к 2019 году), 2022-м (снижение на 10,8%) и 2025-м (снижение на 13,7% к 2024 году). За период с 2019 по 2025 год количество регистраций новых игровых разработчиков выросло на 34,5%.

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