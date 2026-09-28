Теннисист Андрей Рублев вышел в финал турнира в Ханчжоу

24-я ракетка мира Андрей Рублев стал первым финалистом турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории 500 в Ханчжоу. В полуфинальном матче россиянин победил француза Кириана Жаке, занимающего 86-е место в мировой классификации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Рублев

Фото: Seth Wenig / AP Андрей Рублев

Фото: Seth Wenig / AP

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:0), 6:1. Соперник Андрея Рублева по финалу определится в матче между его соотечественниками Даниилом Медведевым (6-й в мире) и Романом Сафиуллиным (84-й).

28-летний Андрей Рублев одержал 400-ю в карьере победу на уровне ATP. Он во второй раз в сезоне добрался до финального матча. В июле россиянин завоевал титул на турнире категории 250 в шведском Бостаде. Всего на его счету 18 побед на турнирах под эгидой ATP.

Решающий матч турнира в Ханчжоу состоится 29 сентября. Общий призовой фонд состязания превышает $1 млн. В прошлом году победителем стал Александр Бублик из Казахстана.

Арнольд Кабанов