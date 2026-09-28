Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям «ЕвроТранса» из-за роста свыше 20%
Мосбиржа провела дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО «ЕвроТранс» с 9:10 мск до 9:40 мск в «Режиме торгов Т+» из-за роста цены бумаг эмитента более чем на 20%.
По состоянию на 9:10 мск цена обыкновенных акций ПАО «ЕвроТранс» составила 26,1 руб. за штуку — на 22,5% выше цены закрытия основной сессии предыдущего дня. Объем торгов ценными бумагами к этому моменту составил 103,32 млн руб.
Рост акций «ЕвроТранса» могло вызвать сообщение о том, что Минэнерго предложило рассмотреть возможность применения к активам оператора сети АЗС «Трасса» механизма внешнего управления, предусмотренного новым указом президента.
Дискретный аукцион — это специальный режим торгов, при котором сделки проходят через центрального контрагента. Его применяют, если цена акции меняется более чем на 20% относительно цены закрытия предыдущего торгового дня в течение пяти минут. Этот механизм заменяет приостановку торгов при резких изменениях цен на бумаги.
Компания «ЕвроТранс» является владельцем сети АЗС «Трасса». Поэтому обсуждение внешнего управления активами «Трассы» напрямую затрагивает бизнес «ЕвроТранса». Это объясняет, почему сообщение о возможном решении по активам «Трассы» могло повлиять на оценку акций «ЕвроТранса» и вызвать резкое изменение спроса на них.