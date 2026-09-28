Мосбиржа провела дискретный аукцион по акциям «ЕвроТранса» из-за роста свыше 20%

Мосбиржа провела дискретный аукцион для обыкновенных акций ПАО «ЕвроТранс» с 9:10 мск до 9:40 мск в «Режиме торгов Т+» из-за роста цены бумаг эмитента более чем на 20%.

По состоянию на 9:10 мск цена обыкновенных акций ПАО «ЕвроТранс» составила 26,1 руб. за штуку — на 22,5% выше цены закрытия основной сессии предыдущего дня. Объем торгов ценными бумагами к этому моменту составил 103,32 млн руб.

Рост акций «ЕвроТранса» могло вызвать сообщение о том, что Минэнерго предложило рассмотреть возможность применения к активам оператора сети АЗС «Трасса» механизма внешнего управления, предусмотренного новым указом президента.