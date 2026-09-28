Офисы меняют высоту

На офисном рынке Новосибирска зафиксирован разворот тренда — после периода ажиотажного роста ставки аренды в бизнес-центрах начали снижаться на фоне падения деловой активности. Тенденция затронула даже премиальный сегмент (класс А), где, несмотря на сохранение высоких цен в публичных прайс-листах, арендодатели в ходе частных переговоров уже предоставляют существенные дисконты как для удержания действующих, так и для привлечения новых арендаторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спрос упал на офисы премиального и эконом-сегмента

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ Спрос упал на офисы премиального и эконом-сегмента

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

По данным аналитиков CORE.XP, Новосибирск в первом полугодии 2026 года стал одним из лидеров среди российских городов-миллионников по уровню ставок аренды офисов класса А — она достигает 4 тыс. руб. за кв. м в месяц (с учетом НДС и операционных расходов). В классе B ставки составляют 650–2 500 руб. за кв. м в месяц.

Впрочем, несмотря на высокую стоимость аренды, ставки в обоих сегментах офисной недвижимости в городе за последний год снизились на 8,3%. По мнению агентства, этот тренд обусловлен общим падением спроса.

Снижение ставок — прямое следствие рыночного дисбаланса: вакансия растет на фоне падающего спроса. Ситуацию усугубляют общая экономическая осторожность бизнеса и спад девелоперской активности, что вынуждает собственников пересматривать ценовую политику в сторону уменьшения для заполнения пустующих помещений, отмечает коммерческий директор консалтинговой компании «Деловой Новосибирск» Марина Белых.

«Ставки на аренду офисов в 2026 году в Новосибирске однозначно снизились во всех классах зданий. В том числе в зданиях класса А, где после периода роста цены, пришел период охлаждения. Несмотря на то, что публично арендодатели этих бизнес-центров стараются об этом не говорить — в том числе в рекламе держат высокую ставку, по факту серьезно идут навстречу как действующим арендаторам для их удержания, так и новым претендентам в процессе переговоров»,— комментирует Марина Белых.

Особенно заметно падение спроса затронуло офисы малого и среднего размера. «Сегодня рынок принадлежит арендатору: офисы могут простаивать невостребованными по несколько месяцев»,— говорит учредитель компании «Назаров» Александр Назаров.

При этом ввод новых качественных офисных площадей в регионах остается по-прежнему на крайне низком уровне, большая доля ввода за последние два года — это реконструкция старых зданий, отмечает исполнительный директор CORE.XP Мария Зимина.

В CORE.XP называют текущую коррекцию ставок «закономерным этапом взросления» сегмента после периода перегрева. По прогнозам аналитиков, возвращения к росту цен на офисном рынке до конца 2026 года ожидать не стоит.

Лолита Белова