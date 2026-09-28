Определен подрядчик для капремонта портовых сооружений в поселке Байкал за 2,3 млрд рублей

Контракт на проектирование и капитальный ремонт комплекса портовых сооружений в порту «Байкал» заключен с иркутской компанией ООО «Ново-строй». Согласно данным портала госзакупок, предприятие стало единственным участником тендера и предложило выполнить работы по начальной цене контракта — за 2,3 млрд руб. Документ был подписан 28 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

В рамках контракта подрядчику предстоит выполнить инженерные изыскания, подготовить проектную и рабочую документацию, а также реконструировать причалы, берегоукрепление и волнолом «Ряжевый». Проект также включает увеличение пропускной способности порта, создание доступной среды для маломобильных граждан, развитие туристических маршрутов, а также обустройство дорожно-пешеходной сети, парковки и отапливаемого зала ожидания. Работы должны завершиться до 30 декабря 2027 года.

Общий объем финансирования распределен на два этапа: в 2026 году предусмотрено 54,47 млн руб., на 2027 год заложено 2,25 млрд руб.

Реконструкция причальных сооружений в порту Байкал ведется в рамках исполнения поручения президента РФ Владимира Путина, данного в мае 2024 года по итогам совещания о создании федеральных круглогодичных курортов.

В конце 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о субсидировании строительства инфраструктуры для курортов в рамках федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал». Осенью 2025 года стало известно об одобрении заявки Иркутской области на получение в 2026 году казначейского инфраструктурного кредита в размере около 3,7 млрд руб. Средства планируется направить на реконструкцию причальных сооружений в поселках Байкал и Листвянка.

ООО «Ново-строй» ведет деятельность в сфере строительства жилых и нежилых зданий с 1997 года. Компания зарегистрирована в Иркутске и принадлежит Владимиру Большихшапок (50%), Валерию Ильченко и Владимиру Вакулину (по 25%). В 2025 году выручка предприятия, по данным сервиса Rusprofile, составила 1,245 млрд руб., чистая прибыль — 2,8 млн руб.

Лолита Белова