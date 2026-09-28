В России еще не приняли решение о визите Путина на саммит G20 в Майами
Москва высоко оценила приглашение президента Путина на саммит G20 в Майами, сделанное госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН, однако утвердительное решение пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности поездки президента России на саммит G20 и его встречи с президентом Трампом. Приглашение Владимира Путина в Майами раскололо лагерь европейских союзников США и застало их врасплох.
Приглашение Владимира Путина на саммит лидеров двадцати ведущих мировых держав, который пройдет 14–15 декабря в Дорале в гольф-клубе Trump National Doral Miami (Майами, штат Флорида), высказанное госсекретарем США Марко Рубио на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, по достоинству оценили в Москве. В Кремле дали понять, что рассуждать о возможности поездки российского лидера в Майами пока не имеет смысла.
О том, что Москва взяла время на размышление, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил 27 сентября в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».
Подробнее — в материале «Майами пускай подождет».
Для Кремля приглашение на саммит G20 само по себе не означает поездку президента. В сентябре 2022 года в Москве заявляли, что при выборе формата участия будут учитывать все факторы, включая меры безопасности; это оставляет возможность как личного присутствия Владимира Путина, так и участия российской делегации на другом уровне.
В ноябре 2022 года приоритет нахождения президента в России привел к тому, что страну на саммите представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В ноябре 2023 года Владимир Путин объяснял отсутствие на очной встрече нежеланием создавать организаторам проблемы из-за ожидаемых политических выпадов и попыток сорвать мероприятия; ранее, в июле 2023 года, против его участия выступали США и еще несколько стран.