В России еще не приняли решение о визите Путина на саммит G20 в Майами

Москва высоко оценила приглашение президента Путина на саммит G20 в Майами, сделанное госсекретарем США Марко Рубио на полях Генассамблеи ООН, однако утвердительное решение пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможности поездки президента России на саммит G20 и его встречи с президентом Трампом. Приглашение Владимира Путина в Майами раскололо лагерь европейских союзников США и застало их врасплох.

Приглашение Владимира Путина на саммит лидеров двадцати ведущих мировых держав, который пройдет 14–15 декабря в Дорале в гольф-клубе Trump National Doral Miami (Майами, штат Флорида), высказанное госсекретарем США Марко Рубио на полях 81-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, по достоинству оценили в Москве. В Кремле дали понять, что рассуждать о возможности поездки российского лидера в Майами пока не имеет смысла.

О том, что Москва взяла время на размышление, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил 27 сентября в интервью журналисту Павлу Зарубину для ИС «Вести».

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