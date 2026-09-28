Суд прекратил полномочия елецкого депутата из-за утраты доверия

Липецкий облсуд досрочно прекратил полномочия депутата совета депутатов Ельца в связи с утратой доверия — из-за доходов, законность которых не была подтверждена. С соответствующим иском обратился прокурор райцентра. Об этом сообщили в региональной прокуратуре, не назвав имя депутата. Согласно картотеке суда, речь идет об Александре Купцове («Единая Россия»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ Фото: Кирилл Полевой / Коммерсантъ

Как отметили в прокуратуре, депутат в 2023-2024 годах купил несколько объектов недвижимости на 46 млн руб., указав в декларации, что деньги, на которые они были приобретены, являются заемными. При этом законность доходов не была подтверждена. После этого прокуратура внесла представление в совет депутатов Ельца, но нарушение не было устранено, в связи с чем прокурор и обратился в суд.

Александр Купцов родился в сентябре 1958 года. Являлся депутатом горсовета Ельца от партии «Единая Россия» (четвертый созыв) и зампредом комиссии по экономическому развитию, входил в комиссии по бюджету и финансам, а также по соцзащите населения. По данным Rusprofile, господин Купцов владеет местными ООО «Статус» и ООО «Комильфо», специализирующимися на добыче полезных ископаемых, а также местным же ООО «Триумф» (основной вид деятельности — аренда и управление недвижимостью).

В конце апреля Елецкий горсуд не поддержал требования прокуратуры. Как отметили в суде, господин Купцов пояснял, что к концу 2024 года задолжал неким физлицам 58,5 млн руб., но не отразил эти сведения в своей декларации о доходах, так как в 2023-м уже указывал эту задолженность. Сведения о транспортных средствах и счете в Альфа банке депутат, по его словам, не внес в декларацию «по невнимательности». Суд первой инстанции счел, что доказательств внесения Александром Купцовым заведомо ложных или неполных сведений не приведено.

Однако прокуратура не согласилась с этим и обратилась в Липецкий облсуд с апелляционной жалобой. В конце июля облсуд отменил решение Елецкого горсуда и вынес новое. Оно пока не опубликовано. Господин Купцов подал жалобы на решение Липецкого облсуда в первый кассационный суд общей юрисдикции Саратова, но там их не удовлетворили.

В пресс-службе липецкой прокуратуры не ответили на звонки и сообщения «Ъ-Черноземье». В совете депутатов Ельца «Ъ-Черноземье» пояснили, что пока не могут прокомментировать решение, так как еще его не получили.

В мае «Ъ-Черноземье» также рассказывал, что Рустэма Зайнуллина уволили с поста вице-губернатора Белгородской области и министра имущественных и земельных отношений в связи с утратой доверия. В июне 2025 года Рустэма Зайнуллина заключили под стражу по подозрению в мошенническом хищении 32 млн руб. В апреле этого года ему предъявили обвинение в особо крупной растрате. Чиновник свою вину не признает.

Егор Якимов