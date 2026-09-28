Главой минстроя Башкирии может стать Павел Сафонов

Как стало известно «Ъ-Уфа», генеральный директор республиканского фонда капремонта многоквартирных домов 40-летний Павел Сафонов может возглавить министерство строительства и архитектуры республики.

С марта 2024 года министерством в статусе исполняющего обязанности руководит 41-летний Артем Ковшов. Господин Ковшов с 2017 по 2023 год был заместителем председателя республиканского комитета по строительству и архитектуре и заместителем министра строительства, а в сентябре 2023 года был назначен первым заместителем министра строительства и архитектуры Башкирии. Является заслуженным строителем республики и почетным строителем России. Долгое время в министерстве Артем Ковшов занимался решением проблем обманутых дольщиков. «Оперативное управление процессами по решению вопросов дольщиков было очень эффективным»,— заявлял весной 2024 года глава Башкирии Радий Хабиров, представляя господина Ковшова в должности исполняющего обязанности министра.

Павел Сафонов окончил Уфимский государственный авиационный технический университет по специальности «Государственное муниципальное управление» и Уфимский государственный нефтяной технический университет по специальности «Строительство». Начинал трудовую карьеру в отделе маркетинга санатория «ЯнганТау». В 2012-2015 годах работал ведущим специалистом, заместителем начальника отдела ЖКХ и благоустройства администрации Ленинского района Уфы. В марте-мае 2015 года — помощник заместителя премьер-министра Башкирии. В мае 2016 года был назначен первым заместителем генерального директора фонда «Региональный оператор РБ», а в июле 2019 года – генеральным директором.

Об изменениях в структуре правительства республики стало известно на минувшей неделе, когда кабмин покинул премьер-министр Андрей Назаров: он избрался в Курултай республики и получил должность спикера парламента. Исполняющим обязанности руководителя правительства республики стал Александр Шельдяев министр промышленности, энергетики и инноваций Башкирии.

Об изменениях в составе правительства республики должны объявить сегодня днем на оперативном совещании правительства.

Олег Вахитов