Число жертв наводнений на севере Индии превысило 60 человек

Индийские власти заявляют о росте числа жертв наводнений в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Подтверждена смерть не менее 62 человек. Об этом сообщает агентство AP. Из-за непогоды в некоторых населенных пунктах Уттар-Прадеша, включая столицу штата, Лакхнау, сегодня не работают школы. Жителям рекомендовано не посещать затопленные районы и не приближаться к рекам и водоемам, поскольку уровень воды пока продолжает расти.

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Наводнения вызваны сильными ливнями 25–27 сентября. В отдельных районах уровень выпавших осадков превысил средний показатель за эти три дня более чем на 5000–7000%. В округе Пилибхит, по оценкам фермеров, ливни побили до 70% посевов на рисовых полях. Метеорологи предупреждают, что дожди хотя и ослабеют, но будут продолжаться в регионе еще как минимум один-два дня. Число пострадавших жителей и поврежденных жилых домов остается на том же уровне, о котором власти сообщали накануне.

Кроме того, за последние дни жертвами наводнений и оползней стали не менее 21 человека в Непале, который граничит с индийским штатом. В стране при этом еще продолжаются поиски пропавших без вести и тел погибших в результате мощного наводнения 26 августа. К настоящему моменту число погибших превышает 1,45 тыс. человек, пропавших без вести — 5,2–5,7 тыс.

Алена Миклашевская