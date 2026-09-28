Вучич передал полномочия президента Сербии Ане Брнабич

Утром 28 сентября Александр Вучич передал в администрации президента Сербии свои полномочия спикеру сербского парламента Ане Брнабич, которая теперь будет исполнять обязанности главы государства. «Для меня честь принять этот пост от такого человека и хранить это место до выбора нового президента»,— заявила Ана Брнабич.

Об уходе с поста президента Александр Вучич объявил накануне вечером в обращении к нации. А за пару часов до этого дал прощальное интервью «Радио и телевидению Сербии», в котором поведал, что «в прошедшие 15 лет был лишь 15 дней в отпуске», «а сегодня встал в четыре утра».

По пути в администрацию, где он и подписал заявление об отставке, Александр Вучич обратился к собравшимся у здания соратникам с заранее установленной там трибуны. Он сказал, что Сербия единственная в Европе имеет собственную, отличную от других стран позицию по войне на Украине, впервые в своей истории обеспечила в течение 14 лет стабильный курс своей валюты — динара, а в следующем году будет иметь самый быстрый рост в Европе.

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