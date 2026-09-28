Вучич передал полномочия президента Сербии Ане Брнабич
Утром 28 сентября Александр Вучич передал в администрации президента Сербии свои полномочия спикеру сербского парламента Ане Брнабич, которая теперь будет исполнять обязанности главы государства. «Для меня честь принять этот пост от такого человека и хранить это место до выбора нового президента»,— заявила Ана Брнабич.
Об уходе с поста президента Александр Вучич объявил накануне вечером в обращении к нации. А за пару часов до этого дал прощальное интервью «Радио и телевидению Сербии», в котором поведал, что «в прошедшие 15 лет был лишь 15 дней в отпуске», «а сегодня встал в четыре утра».
По пути в администрацию, где он и подписал заявление об отставке, Александр Вучич обратился к собравшимся у здания соратникам с заранее установленной там трибуны. Он сказал, что Сербия единственная в Европе имеет собственную, отличную от других стран позицию по войне на Украине, впервые в своей истории обеспечила в течение 14 лет стабильный курс своей валюты — динара, а в следующем году будет иметь самый быстрый рост в Европе.
Подробнее — в материале «Ушел, чтобы вернуться».
Отставка президента в Сербии запускает ограниченный по времени переходный режим: председатель парламента исполняет обязанности главы государства и назначает досрочные президентские выборы. Ана Брнабич может оставаться в этой роли не более трех месяцев со дня отставки, поэтому процедура должна завершиться в установленный срок.
11 сентября правящая Сербская прогрессивная партия выдвинула Александра Вучича кандидатом на пост премьер-министра на предстоящих парламентских выборах. Ранее, в начале сентября, парламент страны был распущен, что является необходимым условием для проведения досрочных выборов. При одновременном проведении парламентских и президентских выборов Александр Вучич сможет возглавить список своей партии, продвигать ее кандидата в президенты и поддерживать кандидатов на местном уровне; такая конструкция позволяет сосредоточить партийно-государственные ресурсы в одной кампании, а не распределять их между несколькими.