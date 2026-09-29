Спустились с гор

Тирольский ботинок — редкий случай в истории моды: вещь, которую годами считали слишком грубой, массивной и даже немного неуклюжей, в итоге стала символом хорошего вкуса, не изменив ни одной детали собственной конструкции.

Начнем с географии. Альпийский регион Тироль, граница Австрии и Италии, снег, камень, крестьянский быт — условия, в которых обувь либо работает, либо превращается в мокрую тряпку к обеду. Отсюда мокасиновый шов на носке — грубый, нарочито заметный, будто кожу просто натянули и стянули шнурком, норвежский рант, дающий водонепроницаемость без единой капли клея, и рифленая резиновая подошва, вгрызающаяся в размокшую тропу. Никакой эстетики в замысле не было: была лишь задача не промочить ноги.

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Кто именно первым свел эти три детали в один силуэт — неизвестно. Скорее всего, это произошло где-то в начале XX века в ремесленных мастерских, не оставивших архивов. Зато у следующего шага есть имя, дата и даже трогательная семейная история. В 1908 году в городке Изер у подножия Французских Альп Реми Ришар открыл обувное производство, позже получившее название Paraboot — в честь бразильского порта Пара, откуда в Европу везли натуральный латекс, и английского boot, которое Ришар привез из поездки в США в 1926 году вместе с идеей делать подошвы из каучука. Дело перешло к сыну Жюльену, а тот в 1945 году, в год рождения собственного внука Мишеля, выпустил модель, которую в честь младенца и по моде тех лет на англизированные имена назвали Michael. Два люверса, толстая кожа, простой кант — простота конструкции хорошо соответствовала логике послевоенных лет, когда обувь прежде всего должна была быть долговечной и ремонтопригодной.

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Дальше начинается история почти комическая: ботинок, скроенный для лесника и почтальона, десятилетиями существовал на периферии моды, вызывая у одних симпатию, у других — недоумение по поводу расплющенного носа. В середине 1980-х Paraboot вообще был на грани закрытия, и спасение пришло из Болоньи: итальянский дистрибьютор W.P. Lavori разглядел в неуклюжей модели ресурс, который сама Франция в упор не замечала. Дальше — Япония, культ селвидж-денима и американской классики, витрины Beams и страницы азиатских журналов о стиле. Уже оттуда Michael вернулся на Запад — через популяризацию рабочей одежды, коллаборации с Engineered Garments и YMC. К 2025 году, когда Michael отмечал 80-летие, аналитики Lyst зафиксировали его в первой десятке самых востребованных вещей квартала — скромный крестьянский ботинок обошел половину подиумных новинок сезона.

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Пока мода училась видеть в этом ботинке характер, сама рабочая обувь никуда не исчезла. Тирольский силуэт продолжал выполнять свою старую работу — уже в исполнении французского Kleman. Марка возникла в 1988 году в Анжу, но модель, сделавшая ее узнаваемой, Padror, появилась чуть позже — в 1990-х — и с самого начала задумывалась как спецодежда: контракты с национальной железной дорогой, затем Air France, таможней и армией. Зубчатая кромка и декоративная строчка, которые сегодня читаются как дизайнерский росчерк, изначально были просто способом укрепить шов там, где обувь изнашивается быстрее всего. В отличие от Paraboot, Kleman клеит, а не прошивает рант — отсюда и цена вдвое ниже, и статус более демократичного близнеца: тот же силуэт, та же тирольская родословная, но без ощущения фамильной реликвии.

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Сейчас имя тирольского ботинка всплывает в разговорах о гардеробе, который выдает человека эрудированного, а не просто платежеспособного: Michael под пиджак, Padror под сырой деним — деталь, читаемая только теми, кто в курсе, откуда взялся этот несуразный квадратный нос. Остальным же он по-прежнему кажется просто немного странным массивным ботинком.

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Георгий Смирнов