«Красное Сормово» готовится к серийному производству платформенных судов

Нижегородская верфь «Красное Сормово» (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) готовится к запуску серийного производства судов класса «река-море» на первой в России унифицированной платформе. Об этом сообщили в ОСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Приволжье», «Платформа № 1» унифицирует носовую и кормовую части судов, оборудование, системы, надстройку и рулевую рубку. Вариативной остается только грузовая зона под конкретные задачи заказчиков. К 2031 году на базе унифицированной платформы планируется построить 85 судов.

В платформенном строительстве судов будут участвовать специалисты конструкторского бюро «Вымпел», отметили в ОСК.

Корпорация впервые представила «Платформу № 1» в 2025 году на XVIII международной выставке «Нева-2025». На этой платформе планируется строить универсальные сухогрузы (аналог судов серии RSD59), контейнеровозы (аналог 00108) и танкеры (аналог проекта 19900М). Строительство первого судна на «Платформе №1» планировалось начать на верфи «Красное Сормово» в апреле 2026 года.

Владимир Зубарев