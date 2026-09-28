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Губернатор Томской области Владимир Мазур отказался от мандата в областной думе

Губернатор Томской области Владимир Мазур и спикер регионального парламента Сергей Сеченов не вошли в новый состав Законодательной думы. Как следует из постановления облизбиркома, опубликованного в понедельник, оба политика, входившие в первую пятерку списка «Единой России», официально отказались от полученных мандатов.

Владимир Мазур

Владимир Мазур

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Владимир Мазур

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Освободившиеся места переданы главному врачу Томского областного онкологического диспансера Максиму Грищенко и председателю правления Томской региональной организации Российского союза ветеранов Афганистана Михаилу Колмакову.

По итогам выборов в Законодательную думу Томской области «Единая Россия» (ЕР), набравшая 38,67% голосов, получила 28 кресел из 42. Фракция КПРФ будет насчитывать шесть человек, фракции «Новых людей» и справороссов — по три депутата, ЛДПР — два.

Лолита Белова

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