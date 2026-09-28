Вновь объявлен тендер на ремонт моста через Томь в Новокузнецке за 734 млн руб.

Управление дорожно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации Новокузнецка вновь объявило тендер на проведение капитального ремонта искусственных сооружений моста через реку Томь в Заводском районе. Стартовая цена контракта составила более 734 млн руб. Заявки на участие в торгах принимаются до 6 октября, указывается на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Согласно конкурсной документации, работы необходимо выполнить в период с 1 января 2027 года по 30 ноября 2028-го. В предыдущий раз тендер по этому объекту был объявлен в середине сентября с аналогичной стартовой ценой контракта. В январе 2026-го аукцион проводился со стартовой ценой в 456 млн руб. На протяжении 2025 года торги также проходили несколько раз, тогда подрядчикам предлагали провести ремонт сооружений моста за 409 млн руб. Все конкурсы не состоялись из-за отсутствия заявок от участников.

Как писал «Ъ-Сибирь», первый контракт на капремонт объекта стоимостью 354,3 млн руб. был заключен в апреле 2023 года с ООО «Специальное и транспортное строительство» (Новосибирск). В январе 2025-го прокуратура Кузбасса подала иск в суд по этому контракту. Надзорное ведомство оспорило в суде дополнительные соглашения к этому контракту с подрядчиком. В июле арбитражный суд Кузбасса удовлетворил требования ведомства и взыскал с организации 69 млн руб.

Александра Стрелкова