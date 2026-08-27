На капремонт моста через воронежскую реку Толучеевка выделили 276 млн рублей

В Калачеевском районе Воронежской области начали искать подрядчика для капитального ремонта мостового перехода через реку Толучеевка на км 68+100 автодороги Павловск — Калач — Петропавловка. Максимальная цена контракта составляет 276,3 млн руб. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Мостовой переход имеет строительную длину 381,4 м, длина самого моста составляет 128,7 м.

Согласно документации, работы разделены на семь этапов. Победителю предстоит заменить балки пролетных строений и опорные части, обновить деформационные швы и дорожное покрытие на подходах к мосту. Также необходимо укрепить обочины, установить барьерные и перильные ограждения.

Начать работы требуется с даты заключения контракта, а полностью завершить их — до 30 июля 2027-го. Источник финансирования — областной бюджет.

Заявки на участие в электронном аукционе принимаются до 11 сентября. Подрядчика определят 16 сентября.

В начале августа известные воронежские дорожники братья Варданян получили два контракта на ремонт дорог в пригородных Семилуках за 60 млн руб. в сумме.

Мария Свиридова