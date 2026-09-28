Производство чемоданов и сумок в России снизилось почти на 14%

Спрос на сумки и чемоданы в российской рознице снижается, что привело к сокращению в январе—июле внутреннего производства такой продукции на 13,9% в годовом выражении. Кроме того, сегмент сильно зависим от поставок из-за рубежа: производители, как правило, используют импортные фурнитуру, клеи и красители.

Динамика производства была положительной только в январе: тогда прирост составил 20% год к году. Самым проблемным месяцем для российских производителей оказался март, когда выпуск сумок, чемоданов и похожих аксессуаров снизился сразу на 35,1% год к году.

Снижение производства в этом сегменте оказалось более заметным, чем в других смежных отраслях. Например, выпуск обуви в натуральном выражении по итогам января—июля снизился на 1,5%, а одежды — на 4,5%, следует из данных Росстата.

Подробнее — в материале «Чемоданное настроение испорчено».