Егор Ковальчук вступил в должность губернатора Брянской области

Победивший на выборах губернатора Брянской области Егор Ковальчук вступил в должность. Церемония прошла в Брянском театре драмы имени А. К. Толстого. В ней также принял участие полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Брянской области Егор Ковальчук

Фото: Родион Платонов / Коммерсантъ Губернатор Брянской области Егор Ковальчук

Фото: Родион Платонов / Коммерсантъ

Господин Ковальчук в соответствии с уставом региона принял присягу. Он назвал назначение на должность губернатора «большой честью и ответственностью». «И сегодня, вступив в должность губернатора, я благодарю всех жителей региона, принявших участие в голосовании»,— добавил он (цитата по ТАСС).

Президент Владимир Путин назначил Егора Ковальчука врио главы Брянской области в мае 2026 года. На этой должности он сменил Александра Богомаза. По данным Центризбиркома, на прошедших в сентябре выборах господин Ковальчук набрал 67,52% голосов. Его ближайший конкурент, кандидат от КПРФ Андрей Архицкий, получил 14,91% голосов избирателей.