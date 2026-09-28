Продажи бензина в Удмуртии сократились на четверть в прошедшие выходные

1,6 тыс. т бензина реализовали в Удмуртии за прошедшие выходные, что на 24,4% меньше, чем неделей ранее, подсчитал «Ъ-Удмуртия» по данным регионального минпромторга. Продажи топлива в целом за указанный период снизились с 2,9 до 2,4 тыс. т.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«В связи с вынужденным ремонтом одного из крупных НПЗ и сокращением его отгрузок мы оперативно перераспределяем потоки, увеличивая объемы поставок от других производителей»,— объяснили в минпромторге.

Ситуация, добавили в ведомстве, требует «ежедневной ручной настройки логистики». Топливо поставляется в Удмуртию ежедневно.

Напомним, на прошлой неделе потребление бензина в Удмуртии держалось на отметке около 1 тыс. т в сутки. Средний объем одной заправки автомобиля составлял около 18 л. В сетях «Татнефти», «Газпрома» и «Башнефти» были сняты ограничения на продажу дизельного топлива. Тем не менее власти отмечали, что «ситуация остается хрупкой и делать долгосрочные прогнозы пока рано».