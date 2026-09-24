На АЗС Удмуртии стали оставаться запасы топлива к концу дня

На ряде заправок в Удмуртии к концу дня стали оставаться запасы топлива, а очереди сокращаются, заявил и. о. министра промышленности и торговли республики Виктор Лашкарев. Среднесуточная реализация бензина на этой неделе почти на треть превышает показатели первой недели сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По итогам 23 сентября на АЗС республики реализовали 1,5 тыс. т топлива, в том числе 934 т бензина. Сейчас потребление держится примерно на уровне 1 тыс. т в сутки. Средний объем одной заправки автомобиля вернулся к обычному уровню — около 18 л. В период пикового спроса этот показатель достигал 30–50 л.

В сетях «Татнефти», «Газпрома» и «Башнефти» сняты ограничения на продажу дизельного топлива. Ограничения на бензин планируется отменять по мере нормализации ситуации.

При этом власти отмечают, что «ситуация остается хрупкой и делать долгосрочные прогнозы пока рано». Около 60% поставок топлива направляется в районы. Запрет на отпуск топлива в канистры сохраняется. Вне очереди бензин и дизель получают автомобили скорой помощи, МЧС, МВД, спецслужб и школьные автобусы.

Ранее «Ъ-Удмуртия» сообщал, что за предыдущие сутки, 22 сентября, на автозаправочных станциях Удмуртии реализовали 1,5 тыс. т топлива, в том числе 939 т бензина. Об этом сообщал минпромторг Удмуртии. По оценке властей, объем реализации находится в рамках сезонной нормы и соответствует средним показателям сентября.