«СМ-Клиника» отказалась от развития превентивной медицины в новом медцентре

«СМ-Клиника» не стала сохранять специализацию недавно приобретенного центра «Медфрендс-Клиник», который ранее позиционировался как центр превентивной медицины. Как писал “Ъ”, основатель «СМ-Клиники» Николай Смыслов приобрел этот бизнес в августе. Как рассказали в компании, 28 сентября на этих площадях открылся классический многопрофильный медицинский центр для взрослых.

В новой клинике оказывают медпомощь по 28 направлениям с фокусом на гастроэнтерологию и гепатологию. Объект стал 37-м филиалом в сети.

Ранее аналитики предполагали, что покупка убыточного актива у Александры Дружининой (выручка за 2025 год — 42,7 млн руб., чистый убыток — 32,6 млн руб.) позволит крупнейшему игроку протестировать нишу превентивных чекапов и спа-услуг. Однако холдинг предпочел интегрировать площадку в свою стандартную бизнес-модель.

Смена профиля выглядит логичной: сегмент превентивной медицины в России пока не имеет четких границ и собственного периметра. Как поясняли “Ъ” в консалтинговой компании Eqiva, к этому направлению относят самые разные услуги — от диспансеризации до косметологии. И хотя коммерческий рынок превентивной медицины в 2025 году оценивался в 19,6 млрд руб., доля специализированных клиник в нем составляла всего 17%.

Виктория Колганова