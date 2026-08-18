В превентивную медицину пошли деньги

Основатель «СМ-Клиники» Николай Смыслов приобрел клинику превентивной медицины, которую развивала семья бывшего главы Федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. Этот бизнес капиталоемкий, особенно на начальном этапе. Избавившись от него, продавец сможет сконцентрироваться на своем основном активе — дистрибуторе медтехники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Владелец «СМ-Клиники» Николай Смыслов получил 100% в ООО «Медфрендс-Клиник», обнаружил “Ъ” в базе СПАРК. На балансе этого юрлица находится одноименное лечебное учреждение превентивной медицины у станции метро «Нагатинская» на юге Москвы. Эту клинику в 2024 году основала Александра Дружинина, супруга экс-главы Федерации прыжков в воду Станислава Дружинина. В «СМ-Клинике» сообщили “Ъ”, что не готовы раскрывать подробности соглашения, пока идет сделка. Александра Дружинина от комментариев отказалась.

Ранее «Ведомости» сообщали, что инвестиции в открытие «Медфрендс-Клиник» могли составить 70–120 млн руб. По оценке гендиректора инвесткомпании Atomic Capital Александра Зайцева, при продаже стоимость актива вряд ли могла быть выше суммы первоначальных инвестиций.

Бывший сотрудник милиции Николай Смыслов основал «СМ-Клинику» в 2002 году. Согласно данным на сайте холдинга, сейчас в его состав входит 37 клиник в пяти регионах: Москва, Подмосковье, Рязань, Иваново, Санкт-Петербург. Согласно данным Vademecum, в 2025 году совокупная выручка клиник группы составила 31,5 млрд руб., увеличившись на 31% год к году. Крупнейшее юрлицо сети — ООО «СМ-Клиника» — в 2025 году получило 5,6 млрд руб. выручки, что на 26,3% больше год к году. Чистая прибыль за тот же период сократилась вполовину, до 39,1 млн руб.

«Медфрендс-Клиник» заработала осенью 2024 года. Первоначально она позиционировала себя как клиника превентивной (направленной на предотвращение болезней) медицины. Однако, судя по сайту клиники, сейчас направления ее работы шире: это чекап-программы, консультации врачей основных специальностей, а также косметологические и спа-процедуры. Выручка компании в 2025 году составила 42,7 млн руб., увеличившись в 15 раз год к году. При этом компания пока не приносит прибыли: в 2025 году чистый убыток составил 32,6 млн руб., что на треть больше год к году.

Семья Дружининых давно занимается медицинским бизнесом: их основной актив — дистрибутор медтехники «Медфрендс». Сейчас эта компания принадлежит Александре Дружининой. В 2025 году выручка юрлица выросла на 35,5%, до 567,2 млн руб., чистая прибыль — на 75,6%, до 49,4 млн руб.

Как ранее отмечала Александра Дружинина, после запуска клиники на Нагатинской планировалось открыть еще две — на Лубянке и в районе станции метро «Павелецкая». В дальнейшем она не исключала и открытий по франшизе. Но планы по расширению, судя по всему, не удалось осуществить.

«СМ-Клиника», покупая этот проект, может выйти в новую для себя нишу превентивной медицины, а также протестировать сегмент спа-услуг, отмечает Александр Зайцев. А Александра Дружинина, избавившись от убыточного и требующего больших вложений актива, сможет сосредоточиться на дистрибуторском бизнесе, добавляет эксперт.

Однако превентивную медицину нельзя считать рынком в привычном смысле слова, поскольку у него нет собственного периметра, говорят в консалтинговой компании Eqiva. Но посчитать его можно, обозначив конкретные услуги и форматы работы, например чекапы и специализированные клиники. Согласно оценкам Eqiva, в 2025 году объем коммерческого рынка превентивной медицины в России составил 19,6 млрд руб., при этом доля специализированных клиник составляет в нем всего 17%. Объем государственных расходов по линии ОМС на диспансеризацию и профилактические осмотры кратно превышает коммерческий рынок: в целом по РФ он составил 295 млрд руб.

Виктория Колганова