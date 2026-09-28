Маньяка Алексея Гаськова приговорили к пожизненному заключению

Мособлсуд назначил пожизненное лишение свободы Алексею Гаськову. Он признан виновным в убийстве девяти женщин и одного мужчины. Также ему вменяют преступления против половой неприкосновенности падчерицы и вовлечение ее в распитие спиртных напитков, сообщил подмосковный СКР. Он будет отбывать наказание в колонии особого режима. Также суд взыскал с Гаськова 3 млн руб. в пользу потерпевшей, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Гаськов (слева)

Фото: ГСУ СК по Московской области Алексей Гаськов (слева)

Фото: ГСУ СК по Московской области

Алексей Гаськов был прозван в СМИ «актером-маньяком». После службы в погранвойсках он поступил в Новосибирский государственный театральный институт, но был отчислен за пьянки и прогулы. В 2002 году сумел поступить во ВГИК, но через полгода его снова отчислили по той же причине. Основные эпизоды предъявленного Гаськову обвинения связаны с серией жестоких убийств и изнасилований, совершенных в Москве и Подмосковье в июле—ноябре 2002 года. В числе его жертв — две 17-летние студентки. Сам мужчина утверждал, что жертв на его счету намного больше. Пожизненный срок для него запросила сторона обвинения.

Подробности — в материале «Ъ» «''Актер-маньяк'' сыграл на пожизненное».