Тамбовская областная дума избрала новых спикера и сенатора

Депутаты нового созыва Тамбовской областной думы на первом заседании избрали председателя парламента и представителя в Совете федерации. Облдуму возглавил бывший глава Рассказовского района Алексей Поздняков, а сенатором стал Алексей Пучнин, который в 2006–2012 годах работал председателем избирательной комиссии региона. В 2012–2016 годах он также руководил избиркомом Санкт-Петербурга.

Кандидатуры Алексея Позднякова и Алексея Пучнина на посты спикера и сенатора предложила «Единая Россия», от которой они были избраны в новый созыв. Ранее газета «Ведомости» называла вероятным представителем нового созыва в Совете федерации замкомандира вертолетной эскадрильи ВВС России гвардии майора Ивана Болдырева, который в 2022 году получил звание Героя России за мужество и героизм при исполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащий назначен на пост вице-спикера.

С 2015 года Тамбовскую областную думу возглавлял Евгений Матушкин. В новый созыв парламента он не избирался. В сенате облдуму с 2021 года представлял Александр Никитин. Он также не участвовал в выборах.

Сергей Толмачев, Воронеж