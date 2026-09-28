В Омской области турфирме отказали в праве на добычу глины для кирпича

Министерство природных ресурсов и экологии Омской области подвело итоги торгов по предоставлению права на разведку и добычу суглинков (кирпичного сырья) на участке №1 Андреевского месторождения, расположенного в Омском муниципальном районе. Стартовая стоимость лота составляла около 18 млн руб. Заявки принимались с 20 августа по 10 сентября, итоги планировалось подвести 9 октября. Как следует из протокола на портале «ГИС Торги», на участие в процедуре поступила одна заявка от ООО «Турист», занятого в сфере гостиничного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

По итогам заседания комиссия отказала компании в допуске к участию в торгах. В протоколе сказано, что заявитель не соответствует критериям проведения аукциона, а именно предприятие не в полном объеме представило данные о наличии квалифицированных специалистов и технических средств для пользования недрами.

При этом компания оплатила задаток за участие в аукционе в размере 17,8 млн руб., а также внесла сбор за участие в сумме 70,4 тыс. руб.

Месторождение расположено в 2 км от села Андреевка, его площадь более 41 га. Участок предоставляется в пользование на 11,5 лет. Запасы суглинков здесь составляют более 8,4 млн куб. м.

ООО «Турист» зарегистрировано в Омске в 2014 году в сфере гостиничного бизнеса. Учредителями являются два физических лица — совладелец строительной компании ООО СЗ КСМ «Сибирский железобетон» Михаил Ольшанский (владеет 70% долей) и Виталий Ольшанский (30%). По данным сервиса Rusprofile, в 2025 году у компании отсутствовала выручка, при этом прибыль составила 15,9 млн руб.

Лолита Белова