«Эксперт РА» отмечает, что российский страховой рынок по итогам первого полугодия 2026-го продемонстрировал двузначные темпы прироста, который сохранится до конца года. Сборы по страхованию жизни, основного драйвера рынка, за полугодие впервые превысили 1 трлн руб. Но отмечено уменьшение рентабельности и падение прибыльности, что свидетельствует об ухудшении маржинальности страхового бизнеса. Запас прочности есть, но придется снижать убыточность.

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Объем собранных страховых премий за первые шесть месяцев этого года превысил 2 трлн руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,8 трлн руб.) рынок вырос на 14,4%. За первое полугодие 2026-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сегмент страхования жизни увеличился на 19,3%, с 950,6 млрд руб. в первой половине 2025 года до 1,1 трлн руб. в первом полугодии 2026-го. На этом фоне страхование иное, чем страхование жизни, демонстрирует более умеренные темпы роста. Сборы в non-life сегменте увеличились на 8,8% за первую половину 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 888 млрд руб. против 816,1 млрд руб. годом ранее. Опережающий рост сегмента страхования жизни привел к дальнейшей перестройке структуры рынка. Доля страхования жизни в общем объеме страхового рынка выросла на 2,3 процентного пункта, составив 56,1% (годом ранее — 53,8%). Соответственно, доля страхования non-life сократилась до 43,9%. То есть страхование жизни остается главным драйвером рынка.

Высокие объемы сегмента страхования жизни обеспечило накопительное страхование жизни, которое показало прирост на 66,7% за первую половину 2026 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличив сборы с 518,3 млрд до 864,1 млрд руб. Такой высокий прирост связан с сохраняющимся высоким спросом населения на продукты накопительного страхования жизни. В условиях поиска инструментов для инвестирования граждане продолжают активно использовать программы страхования жизни, обеспечивающие конкурентную доходность.

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В то же время сегмент инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) сократился на 56,1%, с 404,4 млрд руб. в первом полугодии 2025-го до 177,4 млрд руб. в первой половине 2026 года. Такое падение связано с прекращением продаж ИСЖ с января 2026-го. Возобновление продаж обновленного продукта ИСЖ 2.0 началось во втором полугодии 2026-го. Долевое страхование жизни за первые шесть месяцев 2026 года смогло привлечь 25,5 млрд руб. страховых взносов. Интерес к долевому страхованию жизни оказался не таким высоким, как ожидалось при запуске этого продукта. Из недостатков страховщики отмечают ограниченный набор активов для инвестирования.

После падения в прошлых периодах кредитное страхование жизни показало заметный прирост — на 91% по итогам первой половины 2026 года в сравнении с первым полугодием 2025-го. Страховые премии в этом сегменте увеличились с 23,8 млрд до 45,5 млрд руб. Этот тренд связан с некоторым оживлением кредитования на фоне постепенного снижения ключевой ставки.

По итогам первого полугодия 2026-го в страховании ином, чем страхование жизни, добровольное медицинское страхование (ДМС) является крупнейшим по объему сегментом. Страховые премии за первые шесть месяцев 2026 года достигли 178,5 млрд руб. (годом ранее — 161,3 млрд руб.). Рынок ДМС увеличился на 10,6%, или на 17,2 млрд руб., за первое полугодие 2026-го по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост обусловлен сохранением высокой значимости соцпакетов на рынке труда, а также высокой медицинской инфляцией.

Рынок страхования автокаско показал уверенный рост в первой половине 2026 года, увеличив объемы сборов на 11,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Страховые премии достигли 166,7 млрд руб., тогда как за первую половину 2025 года этот показатель составлял 149,6 млрд руб. Росту способствовали продажи новых автомобилей и увеличение средней стоимости полисов на фоне удорожания запчастей. При этом ОСАГО показало более скромный прирост — 6,3%, или +9,9 млрд руб. за этот же период. Объем сегмента составил 166,4 млрд руб. за первое полугодие 2026-го (год назад — 156,5 млрд руб.). Умеренные темпы прироста ОСАГО связаны с высокой конкуренцией в сегменте среди страховщиков. Несмотря на официальное расширение тарифного коридора, компании держали тарифы ниже максимально разрешенных уровней.

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Наибольший прирост в сегменте non-life продемонстрировало страхование имущества граждан — 17,8%, объем сегмента составил 73,2 млрд руб. за первое полугодие 2026-го. Высокий прирост связан как с развитием цифровых каналов продаж и коробочных продуктов, так и с ростом объемов застрахованного жилья. Сегмент страхования имущества юридических лиц вырос на 13,5%, до 94,6 млрд руб., за первую половину 2026 года. Предприятия продолжают адаптироваться к новым условиям и рискам, увеличивая объемы страховой защиты.

Рынок страхования от несчастных случаев и болезней продолжает демонстрировать отрицательную динамику: за первую половину 2026 года сегмент сократился на 11% по сравнению с первым полугодием 2025-го. За первые шесть месяцев 2026 года объем страховых премий составил 68,7 млрд руб. Текущее падение сборов связано как с низкими темпами выдачи потребительских кредитов, так и с регуляторными ограничениями.

«Эксперт РА» отмечает, что на страховом рынке сформировалась негативная динамика роста убыточности и снижения рентабельности у страховщиков. Несмотря на рост страховых премий, страховые выплаты растут быстрее под влиянием инфляции, а также увеличения частоты страховых событий. Комбинированный коэффициент убыточности к середине 2026 года достиг максимального значения за последние пять лет и составил 95,5%, в то время как год назад показатель составлял 89,1%. Рост коэффициента ближе к 100% свидетельствует о резком снижении маржинальности страхового бизнеса. Рост убыточности повлек за собой падение прибыли на 28,4% относительно прошлого года: по итогам первого полугодия 2026-го чистая прибыль страхового рынка составила 206,5 млрд руб. (288,4 млрд руб. за первое полугодие 2025-го). Кроме того, снижение ключевой ставки приводит к сокращению инвестиционного дохода страховщиков, которым они могли покрывать высокую убыточность. Тем не менее, по мнению «Эксперт РА», страховой рынок имеет достаточный запас прочности и страховщики уже начали работать над снижением показателей убыточности.

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Развитие рынка во второй половине 2026 года будет напрямую зависеть от макроэкономических факторов: траектории ключевой ставки, динамики доходностей по финансовым инструментам — в первую очередь по банковским вкладам. Уже сейчас можно прогнозировать, что по итогам всего 2026 года страхование жизни сохранит за собой статус драйвера. По данным опроса страховщиков, проведенного «Эксперт РА», прирост рынка страхования жизни по итогам 2026 года составит 10–15%, а страхования non-life — 5–10%. Сегмент ДМС вырастет на 10–15%, ОСАГО — до 5%, страхование автокаско — на 5–10%, страхование от НС и болезней — на 5–10%, страхование имущества юридических лиц, как и страхование имущества граждан,— на 10–15%.

Динамика страхового рынка Выйти из полноэкранного режима 1 пг 2025 г. (млрд руб.) 1 пг 2026 г. (млрд руб.) Прирост, 1 пг 2026 г. / 1 пг 2025 г. (%) Страховой рынок всего 1766,60 2021,70 14,4 Страхование жизни 950,6 1133,70 19,3 накопительное страхование жизни 518,3 864,0 66,7 инвестиционное страхование жизни 404,4 177,4 –56,1 кредитное страхование жизни 23,8 45,5 91,0 долевое страхование жизни — 25,5 — прочее страхование жизни 4,1 21,4 422,4 Страхование иное, чем страхование жизни 816,1 888,0 8,8 ДМС 161,3 178,5 10,6 страхование автокаско 149,6 166,7 11,4 ОСАГО 156,5 166,4 6,3 страхование имущества юридических лиц 83,3 94,6 13,5 страхование имущества граждан 62,1 73,2 17,8 страхование от несчастных случаев и болезней 77,2 68,7 –11,0 прочие виды 126,1 140,0 11,0 Открыть в новом окне Источник: «Эксперт РА» по данным Банка России.

Ольга Басова, «Эксперт РА»