Новый взгляд на риск

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) уточняет концепцию перестрахования быстро растущего сегмента страхования рисков и убытков, связанных с прилетами БПЛА. Заручившись докапитализацией от ЦБ, компания изменила условия перестрахования и решила выйти из Российского антитеррористического страхового пула.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Новая концепция перестрахования рисков

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК, 100-процентная «дочка» ЦБ) является ключевым держателем общей емкости российского рынка перестрахования рисков терроризма и диверсии, включая ущерб от БПЛА. По оценке самой РНПК, в сегменте страхования террористических актов и диверсий ее доля составляет 50–85% (см. “Ъ” от 26 марта). В конце июля компания отмечала, что суммарная ответственность по таким рискам превышает 8 трлн руб. Рост частоты и тяжести убытков по таким рискам привел «к отрицательному финансовому результату» за первую половину 2026 года.

«В последнее время ситуация в сегменте перестрахования рисков терроризма и диверсий глобально изменилась. Произошел существенный рост частоты и тяжести убытков в этом сегменте. Сформированные в РНПК резервы убытков под будущие выплаты по известным перестраховщику заявленным событиям с начала 2026 года и по июль, когда рынку была представлена новая концепция, составляли 100 млрд руб. На сегодняшний день сумма таких резервов и фактически осуществленных выплат уже превысила 200 млрд руб.», — поясняют в РНПК.

Актуарно обоснованные тарифы на рынке для отдельных стратегических отраслей экономики, подвергающихся регулярным атакам, стали достигать нескольких десятков процентов — в отдельных случаях до 70% — или страховщики просто не готовы были предоставлять никакого покрытия, продолжает перестраховщик. В этой ситуации, по словам компании, для обеспечения бесперебойной компенсации убытков стратегических отраслей экономики РНПК после широких и интенсивных обсуждений с отраслевым сообществом и реальным сектором экономики разработала новую концепцию перестрахования рисков терроризма и диверсий и приступила к ее внедрению. В данном случае РНПК выполняет свою инфраструктурную роль как национальный провайдер перестраховочной емкости.

Как заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, ЦБ планирует докапитализировать РНПК на 165 млрд руб. (см. “Ъ” от 13 сентября). По словам председателя Банка России, это связано с необходимостью компенсировать потери, вызванные участившимися атаками БПЛА на российские объекты. «Сейчас компания фактически перестраховывает все риски терроризма, диверсий и при этом продолжает оказывать услуги перестрахования для ключевых отраслей на льготных условиях», — пояснила госпожа Набиуллина. По ее мнению, докапитализация позволит РНПК выполнять все принятые на себя обязательства.

Отказ от пула

Изменение условий перестрахования привело к тому, что РНПК решила направить в Российский антитеррористический страховой пул (РАТСП) уведомление о том, что планирует выйти из состава его участников в ближайшее время (см. “Ъ” от 26 июля). Договор о членстве РНПК в РАТСП истекает к 1 октября 2026 года, и компания не планирует его продлевать, указывает перестраховщик.

Российский антитеррористический страховой пул — добровольное объединение страховых компаний для организации страховой защиты от рисков терроризма и диверсии — был создан в декабре 2001 года. В него входит примерно два десятка участников. По данным пула, емкость на один риск составляет около 17,9 млрд руб.

Выход РНПК из пула связан исключительно с тем, что начиная с 1 августа национальный перестраховщик реализует обновленную концепцию перестрахования рисков терроризма и диверсий (ТиД), а также воздействия БПЛА, поясняет РНПК. «Концепция имеет ряд особенностей, а именно перестрахование на условиях стандартных и индивидуальных базовых пакетов для разных отраслей экономики. Существенным условием концепции по перестрахованию рисков ТиД также является введение стандартных размеров собственных удержаний страховщиков. Таким образом, концепция значительно отличается от условий перестрахования РАТСП. Именно это обстоятельство и стало причиной выхода РНПК из пула», — подчеркивает РНПК.

Кроме того, там отмечают: несмотря на то что совокупная доля РНПК в пуле составляет 94%, компания не имела возможности влиять на его решения. Механизм спецакцептов распространяется лишь на небольшое количество случаев, при этом ситуация в сегменте страхования рисков терроризма и диверсий глобально изменилась и потребовала разработки и внедрения новых подходов, продолжает перестраховщик. По данным РНПК, емкость пула и участие РНПК следующие: 2,03 млрд руб.— приоритет участников пула, в том числе 1,015 млрд руб.— доля РНПК и 14,89 млрд руб. сверх приоритета полностью покрывает государственный перестраховщик. То есть в самых крупных рисках доля РНПК составляет 94%, в небольших (до 2 млрд руб.) — 50%, заключает компания.

При этом РНПК обязана принимать от пула обязательную по закону цессию, и эту обязанность, предусмотренную законом, компания продолжит неукоснительно выполнять, говорит перестраховщик. Выход РНПК из РАТСП неизбежно запускает цепную реакцию — на рынке есть весомые основания полагать, что вслед за государственным игроком объединение покинут и другие ключевые коммерческие участники, полагает советник МЭФ Legal и руководитель практики страхового права и финансовых рисков Иван Рыбаков. Без их финансового якоря сам смысл автоматического распределения рисков аннулируется, а пул рискует превратиться в пустую юридическую оболочку, поясняет эксперт.

Последствия для рынка

По словам страховщиков и экспертов, действия РНПК оказывают серьезную поддержку рынку. РНПК остается ключевым и надежным финансовым партнером страховщиков — важно, что они продолжат получать значительную поддержку по относительно невысокой цене, говорит замгендиректора страхового брокера Remind Андрей Шейн.

«От текущих и новых клиентов мы видим колоссальный спрос на покрытие рисков терроризма и диверсии. Даже компании из не самых «опасных» сегментов хотят иметь защиту для своих активов», — говорит господин Шейн. При этом, по его словам, зачастую цены страхования существенно выше перестраховочных. Это нормально, но важно, чтобы подход к ценообразованию позволял страхователям приобретать такое покрытие за приемлемые деньги, учитывая и их прочие финансовые сложности, считает эксперт.

По словам заместителя директора по корпоративному страхованию и имущественному андеррайтингу «АльфаСтрахования» Татьяны Лавровой, в целом емкость рынка по рискам терроризма сейчас ограничена, купить полис на полную стоимость имущества для крупнейших предприятий может быть сложно, тем не менее существующие решения закрывают наиболее частотные события. Рисковые клиенты готовы платить почти любые деньги, чтобы иметь хоть какую-то защиту, а страховщики пытаются пройти по лезвию ножа между большими убытками и полным отказом от страхования таких рисков, говорят в «Согласии».

В этих условиях для ряда предприятий целесообразно направлять ресурсы на собственную превентивную защиту и формирование резервных фондов под первичное удержание в сочетании с покупкой усеченного перестраховочного покрытия для защиты от критических сценариев, считает директор департамента «Страхование» «Рексофта» Никита Евсеенко.

Перспективы

Вместе с тем ситуация быстро меняется и спустя полтора месяца РНПК обновила условия (см. “Ъ” от 22 сентября) перестрахования. Покрытие по «коробочным» продуктам будет предоставляться по принципу «одна группа компаний — один базовый пакет на все виды страхования», при этом сложение или дробление пакетов недопустимо. Субсидируемое покрытие перестраховщик ограничил — на группу компаний распространяется только один агрегатный лимит с регрессивной шкалой. Для страховой суммы до 50 млрд руб. агрегатный лимит будет составлять 20% от показателя, а если страховая сумма превышает 1 трлн руб.— 0%. При исчерпании агрегатного лимита покрытие предоставляется на рыночных условиях.

Покрытие может получить только страховщик по основному виду страхования (имущество или строительно-монтажные риски). Другая страховая компания может получить его на условиях спецакцепта и предоставления письма от страхователя, подтверждающего выбор другого страховщика. Также для получения льготного перестрахования единственной компанией, оказывающей такие услуги, должна быть РНПК.

Важно не допустить, чтобы из-за сложности корпоративных систем управления в крупных холдингах, когда непросто консолидировать политику компаний в части управления предоставленным лимитом, клиенты оказались без защиты, уверен совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. Вместе с тем, по словам независимого эксперта Александра Медведева, каждая новая волна ужесточения приводит к росту тарифов, увеличению спроса и уменьшению предложения. Соответственно, рынок это подстегивает, компании ищут, где страховаться, и сегмент в связи с этим будет расти.

Петр Вьюгин