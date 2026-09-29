Тонкости перевода

Сегмент страхования банковских карт от мошенников переживает новый этап развития в связи с совершенствованием мошеннических схем. Страховщики модернизируют свои продукты и добавляют новые сценарии в покрытие, расширяют партнерства. По словам экспертов, сегмент перспективен и выгоден страховщикам, однако для клиентов продукт не так прост.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Новый импульс

Страховые компании развивают сегмент страхования банковских карт от мошенничества, следует из опроса «Ъ-Страхования» участников рынка. Так, по словам Дениса Платонова, директора домена «Здоровье и финансы» «Ингосстраха», одним из перспективных направлений развития является расширение защиты от сценариев социальной инженерии и других случаев, когда злоумышленники воздействуют непосредственно на клиента, а также дальнейшее развитие комплексной защиты финансовых интересов клиента за пределами карточных операций.

«Ингосстрах» анализирует новые сценарии мошенничества и актуализирует продукт с учетом изменения клиентских рисков, указывает господин Платонов. В «Росгосстрахе» также отмечают, что продукты модернизируются в зависимости от конъюнктуры рынка и конкретных запросов партнеров. «Ренессанс страхование» допускает коррекцию состава программы для конкретного партнера с учетом особенностей его клиентской базы и каналов обслуживания. В «АльфаСтраховании» улучшают продукт с точки зрения партнерств. «Мы стремимся развивать проекты, в которых сам партнер оплачивает страховку для своих клиентов, как элемент лояльности, то есть для клиентов страховая защита бесплатна»,— указывает директор департамента страхования имущества физических лиц компании «АльфаСтрахование» Денис Титов.

Партнерами при запуске подобных страховых программ зачастую выступают финансовые организации. Банку известны параметры продукта и профиль клиента, поэтому он может предложить страхование в момент оформления или обслуживания карты, напрямую в страховые компании за такими полисами не обращаются, обращает внимание управляющий директор «Ренессанс страхования» Артем Искра. Кредитные организации являются одним из наиболее естественных каналов распространения таких продуктов, поскольку страховая защита напрямую связана с банковскими картами, счетами и дистанционными финансовыми сервисами, отмечает господин Платонов. По его словам, страховщику партнерство с банком также дает доступ к масштабному клиентскому каналу, цифровой дистрибуции и более бесшовному клиентскому пути: от покупки полиса до урегулирования страхового события.

«Банк, в свою очередь, получает дополнительный комиссионный доход и, что немаловажно, способ частично переложить репутационные издержки споров по 161-ФЗ на страховой продукт, формально не меняя свою позицию по обязательным возвратам»,— отмечает совладелец страхового брокера Mains Сергей Худяков. Есть синергия с операторами связи, но пока скорее декларативная, чем зрелая, считает эксперт. Телеком видит звонки и сим-активность, но встроенных страховых продуктов на этой базе на рынке единицы, поясняет господин Худяков.

По мнению эксперта «Народного фронта» Галактиона Кучавы, объединение сил трех сторон могло бы создать замкнутый цикл защиты — оператор блокирует подозрительный вызов, банк приостанавливает подозрительный перевод, а страховщик компенсирует ущерб, если защита все же не сработала. Кроме того, шансы стать еще одним заметным каналом для продажи таких страховок есть у маркетплейсов, полагает вице-президент ВСС Глеб Яковлев.

Выгода страховщика

Вместе с тем для страховщиков сегмент страхования карт от мошенничества крайне выгоден. По оценкам руководителя страхового направления финтех-группы «Свой» Алии Валиуллиной, потенциал сегмента значителен и на первом этапе он будет измеряться несколькими миллиардами рублей ежегодных премий.

Привлекательность таких продуктов для страховщиков связана прежде всего с масштабом потенциальной аудитории и возможностью встроить страхование в повседневные финансовые сервисы клиента, отмечает господин Платонов. Банковскими картами, мобильным банком и другими дистанционными сервисами пользуется практически вся экономически активная аудитория, поэтому продукт имеет высокий потенциал проникновения, поясняет он. По оценкам экспертов, банковский сектор России обслуживает примерно 120 млн клиентов.

Кроме того, по словам страховщиков, это продукт с понятной для клиента ценностью: он защищает от риска, с которым человек сталкивается регулярно и который хорошо осознает. Как правило, когда человек становится жертвой мошенников, например отправляет деньги онлайн-переводом под давлением или убеждением, надежда на возврат крайне низка, говорит директор департамента страхования имущества физических лиц «АльфаСтрахования» Денис Титов.

Обычно банки, по словам эксперта, не возмещают ущерб в таких ситуациях — формально человек сам подтвердил перевод или сообщил данные, и операция считается «добровольной». С учетом распространения социальной инженерии и прочих мошеннических схем продукт становится очень злободневным, уверен начальник управления развития страховых продуктов «Росгосстраха» Вячеслав Кашин. По данным ЦБ, во втором квартале 2026 года число операций без добровольного согласия клиента составило почти 460 тыс. шт., а объем украденных средств — 7,3 млрд руб.

По мнению господина Кучавы, для страховщиков это возможность не только привлечь аудиторию, которая активно пользуется цифровыми сервисами, но и диверсифицировать портфель, собрать уникальные данные о мошеннических паттернах для улучшения своих антифрод-систем. Массовый, низкий по среднему чеку и предсказуемый по частоте риск удобно резервировать и перестраховывать даже без сложной актуарной модели, тем более что верхний лимит выплаты жестко ограничен, а значит, крупные убытки исключены по конструкции продукта, уточняет господин Худяков.

Разное покрытие

Страховое покрытие может различаться от страховщика к страховщику. Несмотря на схожесть, страховые продукты по страхованию имущественных интересов при осуществлении операций с использованием электронного средства платежа все-таки отличаются и по цене, и по объему покрытия, отмечает господин Яковлев.

«Росгосстрах» обещает защитить владельца карты от действий мошенников по несанкционированному списанию денежных средств со счета с применением мошеннических схем согласно положениям статей 159, 159.3 УК РФ. Денис Титов отмечает, что на возмещение по полису от «АльфаСтрахования» можно рассчитывать, если клиент после разговора с мошенниками перевел им деньги, чтобы помочь кому-то, якобы оказавшемуся в беде, отправил на «безопасный», как утверждают мошенники, счет в «ЦБ», его вынудили отправить код подтверждения от интернет-банка и списали деньги со счет. Если клиент перешел по фишинговой ссылке из письма на почте и оказался без денег на карте или злоумышленники оформили кредит на его данные или получили данные карты благодаря считывателю, поставленному на банкомат, страховое возмещение также возможно, продолжает эксперт.

В «Ингосстрахе» покрытие может включать утрату и повреждение карты, несанкционированное списание денежных средств, использование поддельной карты, фишинг и скимминг, получение злоумышленниками доступа к мобильному или интернет-банку и одноразовым паролям, воздействие вредоносного программного обеспечения, а также хищение наличных после их получения в банкомате.

Полис «Ренессанс страхования» покрывает несанкционированное списание денег в результате фишинга, скимминга и других мошеннических действий, утрату или повреждение карты, кражу наличных после снятия в банкомате. Некоторые программы распространяются на переводы, которые клиент совершил под влиянием обмана, а в качестве дополнительных опций страхователь может выбрать компенсацию стоимости ключей, документов и портативной техники, утраченных вместе с картой. Стоимость таких страховых программ варьируется от нескольких сотен до нескольких тысяч рублей.

Для клиента реальная ценность страховки — это психологический комфорт и финансовая гарантия, считают эксперты. Зная, что его средства застрахованы на сумму до 600 тыс. или даже до 1 млн руб., человек чувствует себя увереннее, считает господин Кучава. Вместе с тем эксперт указывает на подводные камни. В этих продуктах важно обращать внимание на предельные размеры выплачиваемых сумм по одному случаю, перечень документов, которые необходимо представить для выплаты, что позволяет оценить легкость ее получения, говорит господин Яковлев. Как правило, страховка не действует, если клиент сам нарушил правила безопасности, например сообщил код из СМС, PIN-код или CVV-код мошенникам или если банк по закону обязан вернуть средства (например, при несанкционированном списании без согласия клиента).

Может возникнуть сложность и с получением выплаты. «Для этого потребуется собрать пакет документов, подтверждающих факт мошенничества, и обратиться в полицию, поскольку без этого страховщик может отказать в компенсации. Также стоит помнить о практике навязывания таких страховок — важно, чтобы покупка продукта была добровольной»,— предупреждает господин Кучава. Также, по словам эксперта, выплата может быть ограничена не только общей суммой, но и лимитом на один случай. Для выплаты также необходимо заранее ознакомиться с последовательностью действий при обнаружении, например, утраты банковской карты или списания с нее средств, чтобы в такой стрессовой ситуации хотя бы вспомнить, где это написано, указывает господин Яковлев.

Яркие перспективы

В ближайшие несколько лет сегмент будет расти быстрее многих традиционных видов розничного страхования. Этому помогают распространение дистанционных финансовых сервисов, развитие СБП, рост числа сложных схем с дипфейками и социальной инженерией, а также запрос клиентов на понятную защиту от потери денег, уверена Алия Валиуллина. Возможное усиление регуляторного давления на банки в части ответственности за фрод может привести к тому, что банкам будет еще выгоднее часть риска транслировать в страховой продукт, чем наращивать резервы под претензии, добавляет господин Худяков.

Говоря о сдерживающих факторах, госпожа Валиуллина указывает на сложность доказывания обстоятельств обмана, риск мошенничества уже против страховщика, высокую вероятность неблагоприятного отбора, а также возможное дублирование защиты, которую банк по закону или в соответствии с собственной политикой уже обязан предоставить клиенту.

В целом весь мир сегодня действительно идет в сторону киберстрахования, предлагая как физическим, так и юридическим лицам различные страховые продукты, направленные не на снижение рисков реализации тех или иных недопустимых событий, а компенсацию от тех потерь, которые могут быть в случае реализации того или иного недопустимого события, как резонно отмечает бизнес-консультант по информационной безопасности Positive Technologies Алексей Лукацкий.

Петр Вьюгин