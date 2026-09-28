Euronews: в ЕК началась борьба за контроль над дипломатической службой ЕС

Правительства стран Евросоюза (ЕС) ведут напряженные переговоры по поводу следующего долгосрочного бюджета блока. Обсуждается в том числе сокращение административных расходов на институты ЕС за рубежом, сообщает Euronews. По данным издания, к сокращению может привести стремление Еврокомиссии (ЕК) получить больше контроля над дипломатической службой ЕС.

С 1 сентября в делегациях ЕС была запущена реформа модернизации, что уже привело к значительному сокращению административного персонала. Реформа централизует административные задачи, а также управление финансами и контрактами в головном офисе и региональных центрах, курирующих группы стран. Однако в итоге делегациям на местах «приходится довольствоваться меньшим, а иногда и минимальным» количеством дипломатов для поддержания политического диалога с местными властями и компаниями, утверждает Euronews.

«Результатом стала централизация власти, ослабившая делегации, которые в прошлом, особенно когда их возглавлял дипломат из крупного государства-члена ЕС, могли действовать гораздо более независимо от Брюсселя»,— заявил неназванный представитель ЕС.

В то же время европейские официальные лица отмечают, что страны ЕС, имеющие собственные дипломатические представительства, часто дублируют работу делегаций и не всегда «придерживаются того подхода, который использует Брюссель при взаимодействии с третьими странами». Согласно отчету Европейской службы внешних действий (EEAS) за 2025 год, дипломатическое подразделение ЕС управляет 145 делегациями и офисами, в которых работают почти 6000 человек, а его бюджет составляет почти €1 млрд в год.

За реформу внешнеполитических механизмов ЕС выступили Франция и Германия. Они предложили включить в состав ЕК большинство подразделений EEAS, так как это позволит «быстрее и эффективнее реагировать на события в мире». Обсудить тему планируется на декабрьском саммите лидеров ЕС.

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