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Швейцарцы на референдуме не поддержали ужесточение критериев нейтралитета

27 сентября швейцарцы отказались абсолютизировать свой нейтралитет. Инициативу «Сохранить швейцарский нейтралитет», которую продвигало суверенистское движение Pro Suisse, отвергли 70,2% избирателей. Они решили, что нейтралитет не должен означать политическое бездействие и Швейцария должна сохранять возможность занимать собственную позицию по отношению к международным конфликтам.

Не стоит считать итог голосования отказом от идеи, которая для Швейцарии почти священна. Ни одна из партий, участвовавших в кампании, не выступала против нейтралитета. Основа швейцарской государственности, позволившая стране пройти невредимой через две мировые войны, разрушившие остальную Европу, под сомнение не ставилась.

Сторонники «жесткой» инициативы предлагали записать в конституции, что швейцарский нейтралитет является «вечным и вооруженным». Конфедерация не могла бы вступать в военные или оборонительные союзы, а военное сотрудничество с другими странами допускалось бы лишь в случае защиты от нападения. Но главным пунктом были экономические, финансовые и политические санкции.

Подробнее — в материале «Швейцария решила руководствоваться нейтралитетом».

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