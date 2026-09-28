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Швейцария решила руководствоваться нейтралитетом

Но не слепо ему подчиняться

27 сентября швейцарцы отказались абсолютизировать свой нейтралитет. Инициативу «Сохранить швейцарский нейтралитет», которую продвигало суверенистское движение Pro Suisse, отвергли 70,2% избирателей. Они решили, что нейтралитет не должен означать политическое бездействие и Швейцария должна сохранять возможность занимать собственную позицию по отношению к международным конфликтам.

Плакаты, агитирующие за жесткий или гибкий нейтралитет Швейцарии на референдуме

Плакаты, агитирующие за жесткий или гибкий нейтралитет Швейцарии на референдуме

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Плакаты, агитирующие за жесткий или гибкий нейтралитет Швейцарии на референдуме

Фото: Алексей Тарханов / Коммерсантъ

Не стоит считать итог голосования отказом от идеи, которая для Швейцарии почти священна. Ни одна из партий, участвовавших в кампании, не выступала против нейтралитета. Основа швейцарской государственности, позволившая стране пройти невредимой через две мировые войны, разрушившие остальную Европу, под сомнение не ставилась.

Сторонники «жесткой» инициативы предлагали записать в конституции, что швейцарский нейтралитет является «вечным и вооруженным». Конфедерация не могла бы вступать в военные или оборонительные союзы, а военное сотрудничество с другими странами допускалось бы лишь в случае защиты от нападения. Но главным пунктом были экономические, финансовые и политические санкции.

Если бы инициативу приняли, Швейцария не могла бы самостоятельно вводить их или присоединяться к санкциям против других государств, за исключением санкций, принятых Советом Безопасности ООН.

«Вечный нейтралитет» записан в конституции с 1815 года, но в 2026-м сторонники и противники инициативы прекрасно понимали, что спорят прежде всего из-за санкций в отношении России. После начала войны на Украине в 2022 году Берн присоединился к санкциям Европейского союза против Москвы. Для защитников жесткого нейтралитета из Pro Suisse это стало примером того, как Швейцария отходит от традиционной модели и действует вместе с другими западными странами. Однако большинство политических партий и депутатов парламента — и в конечном итоге большинство избирателей — с ними не согласились. Те, кто сказал инициативе «нет», исходили из того, что нейтралитет не равен политическому бездействию. Швейцария может не воевать, не входить в военные союзы, но при этом должна сохранять возможность принимать решения по международным конфликтам.

История Швейцарии показывает, что нейтралитет никогда не был застывшей конструкцией. Он менялся вместе с Европой и миром: был одним во время Первой мировой войны, другим — во время Второй, третьим — в годы холодной войны. Нейтралитет во многом соблюдался. Берн в последние годы отказывался разрешать реэкспорт швейцарского оружия на Украину. Европейские государства, купившие у Швейцарии боеприпасы и вооружения, не могли передавать их дальше без согласия правительства, и Национальный совет в разные годы отклонял предложения ослабить эти ограничения. Европейцам такая нейтральность казалась слишком жесткой.

Российские власти с 2022 года обвиняли Берн в обратном. В Москве заявляли, что Швейцария превратилась в участника антироссийской санкционной политики и утратила возможность выступать беспристрастным посредником. В 2026 году Россия вновь критиковала швейцарскую модель «гибкого нейтралитета».

Упреки с обеих сторон беспокоили страну, поскольку ее позиция внутри и вне Европы давно является не только способом держаться подальше от войн — это еще и важный инструмент внешней политики.

Берн предоставляет дипломатические услуги, участвует в переговорах, представляет интересы государств, которые не поддерживают прямых дипломатических отношений, и выступает в качестве посредника.

27 сентября Швейцария не отказалась от нейтралитета. Она отказалась от его жесткой трактовки. И как именно им пользоваться, решать придется каждый раз заново. 29 ноября швейцарцам предстоит высказаться об уже принятых парламентом поправках к закону, которые облегчают экспорт оружия в несколько государств и смягчают правила его реэкспорта. Раньше Берн опасался, что ослабление правил нарушит нейтралитет, теперь понятие нейтралитета может получить более широкое толкование, но это снова решать жителям страны.

Алексей Тарханов

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