МВД прокомментировало одиночные пикеты на Центральной площади Ижевска

Представитель МВД опроверг сведения о том, что полицейские прогнали с Центральной площади Ижевска пикетчика, несогласного с результатами выборов в Госдуму. О публичной акции в Telegram рассказал активист Дмитрий Морозов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

По словам активиста, полицейские прогнали пикетчика с площади 25 сентября, сопроводив действие словами: «В отделе объяснишь, что это согласования не требует». Еще одна подобная акция прошла вечером 27 сентября. На фото участник публичной акции стоит с плакатом с надписью: «Перевыборы! Без ДЭГ и вбросов!».

Как «Ъ-Удмуртия» рассказали в МВД по Удмуртии, с 25 по 27 сентября в отделения полиции никого не доставляли. «По нашей информации, пикетчиков не прогоняли, соответственно, и протоколы не составлялись»,— сообщил представитель МВД.

Напомним, ранее администрация Ижевска отказала в проведении митинга несогласным с результатами прошедших выборов в Госдуму. В муниципалитете невозможность провести мероприятие объяснили аварийным состоянием Монумента дружбы народов «Навеки с Россией». Митинг планировалось провести днем 3 октября.